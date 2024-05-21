«القاهرة الإخبارية»: الإدارة الأمريكية تبحث عن بدائل لاجتياح رفح الفلسطينية

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا بعنوان «رفح الفلسطينية.. الإدارة الأمريكية تبحث عن بدائل للاجتياح ومخاوف من التعنت الإسرائيلي»، أشارت من خلاله إلى تصريح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأن «ما يحدث في غزة ليس إبادة جماعية»، بهدف التخفيف من وطأة المجازر التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وفي رفح الفلسطينية بشكل خاص.

تأمين خروج المحتجزين في غزة

وكشف التقرير، أن تصريحات بايدن التي نشرها البيت الأبيض تضمنت التأكيد على أن واشنطن تدعم إسرائيل في مسعاها للقضاء على حماس، وأنها تواصل العمل لكي يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون في سلام، مع السعي الدءوب لتأمين خروج المحتجزين في غزة.

فاتورة كبرى يدفعها المدنيون

وذكر التقرير، أن مخاوف البيت الأبيض من عملية عسكرية إسرائيلية محتملة في مدينة رفح الفلسطينية لا تزال قائمة، ما أثاره مستشار الأمن القومي، جاك سوليفان، خلال زيارته لإسرائيل إزاء العملية العسكرية في رفح الفلسطينية، مؤكدا أن واشنطن لا تدعم أي فكرة إسرائيلية لاحتلال قطاع غزة، لتجنب فاتورة كبرى يمكن أن يدفعها المدنيون.