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مراسلة «القاهرة الإخبارية»: نتنياهو يتحدى الشارع الإسرائيلي وعائلات الأسرى

كتب:

منار مجدي
02:20 م | الثلاثاء 21 مايو 2024
مراسلة القاهرة الإخبارية

مراسلة القاهرة الإخبارية

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، إن رفض بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، عقد اجتماع بناءً على طلب غانتس وغالانت حول صفقة إطلاق سراح المحتجزين، يؤكد أنه العقبة أمام المفاوضات والوصول إلى صفقة تفضي إلى الإفراج عن المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية.

الشارع الإسرائيلي له ثقل سياسي اليوم

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أن هذا الاتهام يلاحق نتنياهو، سواء من أعضاء كبينة الحرب، على رأسهم غانتس وزعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لبيد، بالإضافة إلى الشارع الإسرائيلي، موضحة أن الأخير له ثقل سياسي اليوم، ويمثل هذا الثقل أكثر من هذه الاتهامات داخل كبينة الحرب وحكومة الطوارئ.

وتابعت مراسلة «القاهرة الأخبارية»: «هناك تغير في قاعدة الاحتجاجات، ليس اقتصارا على يوم واحد أو منطقة جغرافية واحدة، بل أكثر من 50 موقع وبلدة إسرائيلية تقام فيها هذه التظاهرات التي تطالب بإتمام صفقة الإفرج على المحتجزين وتطالب بإقالة نتنياهو»، مؤكدا أن نتنياهو يتحدى الشارع الإسرائيلي وعائلات الأسرى.

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بقلم منار مجدي