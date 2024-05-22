ضوابط التقديم لرياض الأطفال 2024/2025 وأولوية آخر مقعد

وجهت المديريات التعليمية، تعليمات مهمة بشأن التقديم لمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الحالي 2023/2024 في 1 يونيو المقبل، فيتاح لولي الأمر تعديل المدارس التي تم تسجيلها كرغبات إلكترونيا خلال الفترة المحددة فقط خلال فترة التقديم حيث أنه لن يتمكن من إجراء أي تعديلات بعد ذلك.

التقديم لرياض الأطفال 2024

وأضافت المديريات التعليمية، في خطاب رسمي للإدارات التعليمية، ضوابط القبول بالمدارس بمرحلة رياض الأطفال للعام 2024/2025، حيث يتم الاختيار والمفاضلة لآخر مقعد في حالة تساوي السن لعدد من الأطفال بالمدرسة على الترتيب التالي « التوأم يكون لهم الأولوية، إذا كان للطفل إخوة بنفس المدرسة، الأخذ بالترتيب الأبجدي للكشوف، المربع السكني الأقرب فالأقرب».

الفئات المستثناة من موعد التقديم

وأشارت المديريات التعليمية إلى أنه يقبل أبناء العاملين بالسلك الدبلوماسي والقنصلي وأبناء المبعوثين العائدين من الخارج برياض الأطفال فوق الكثافة المقررة مع استثنائهم من موعد القبول المقرر في حال تقديمهم كافة المستندات المطلوبة من قبل المدرسة والإدارة التعليمية وذلك تنفيذاً للقرار الوزاري 266 لست 1996.