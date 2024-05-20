قواعد التقديم لرياض الأطفال 2024 في المدارس الحكومية.. اعرف سن القبول

أعلنت المديريات التعليمية قواعد القبول برياض الأطفال للمدارس الحكومية، للعام الدراسي المقبل 2024-2025، والمقرر أن يبدأ التقديم فيه يوم 1 يونيو إلكترونيا وحتى 30 من الشهر ذاته عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

سن القبول برياض الأطفال المدارس الحكومية

وأوضحت المديريات التعليمية في خطاب رسمي، قواعد القبول وطالبت بالالتزام التام بالشروط والمواعيد والقواعد المنظمة للقبول ويعلن عنها في مكان ظاهر بالمدارس وفي مباني الإدارات التعليمية.

- يتم التقدم بطلبات الالتحاق برياض الأطفال من خلال مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- يلتحق الأطفال بين من الرابعة والسادسة بفصول رياض الأطفال ويكون القبول تنازليا على الحد الأدنى المقرر ولا يقبل أطفال نقل أعمارهم عن 4 سنوات.

- يجوز قبول أطفال بالمستوى الثاني برياض الأطفال شرط ألا يقل سنهم عن 5 سنوات حال وجود أماكن شاغرة.

- لا يجوز قبول أطفال في سن الإلزام بفصول رياض الأطفال وفي جميع الأحوال يكون سن الطفل الفيصل الوحيد للقبول ولا استثناء شرط السن.

التقديم لرياض الأطفال

- يكتب ولي الأمر الرغبات ملتزما بالمربع السكني للمدرسة المتقدم إليها ولا يجوز الاستثناء منه، ويمكن للمدارس مساعدة ولي الأمر في التسجيل الإلكتروني الذي لا يعد قبولا للطفل، لكن القبول الحقيقي يكون بعد إعلان نتائج التنسيق وتقديم الملف الورقي ومراجعته بالمدرسة وسداد المصروفات، وعلى ولى الأمر متابعة قبول الطفل من عدمه مع كتابة إقرار بذلك عند تقديمه الملف الورقي بالمدرسة مع إدارة المدرسة المتقدم إليها ويكون حساب السن للقبول برياض الأطفال حتى أول أكتوبر 2024.

- يتم فتح باب التقدم بالملف الورقي للجان المشكلة في كل مدرسة برئاسة مدير المدرسة في الفترة من 1 يوليو وحتى 31 يوليو وفق الترتيب على الموقع الالكتروني و يتم اصطحاب الطفل عند تقديم الأوراق وذلك لعقد مقابلة له.

- الالتزام بالمربع السكني عند التقدم بملف الطفل، بمعنى أن تقبل الروضة الطفل الذي يقطن في منطقة الروضة والنطاق الجغرافي لها، وعلى ولي الأمر إحضار ما يثبت الإقامة بالمربع السكني للروضة المراد الالتحاق بها من إيصال غاز أو كهرباء و مياه أو تليفون أو عقد ايجار موثق من عام سابق.