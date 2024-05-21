«إكسترا نيوز»: إسرائيل مستمرة في منع دخول المساعدات إلى غزة

أكد عوض الغنام، مراسل قناة إكسترا نيوز، أنّ معبر رفح من الجانب الفلسطيني مازال مغلقًا أمام دخول المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أن وزير خارجية اليونان، أثناء المؤتمر الصحفي مع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، حمل إسرائيل مسؤولية منع دخول المساعدات، بعدما احتلت معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

وأضاف خلال رسالة على الهواء عبر قناة «إكسترا نيوز» مع الإعلامية دانا مدحت، أنّ المصدر الوحيد الذي بات يصل الأن من مواد غذائية نحو قطاع غزة، هو الرصيف البحري الذي أنشأته القيادة المركزية الأمريكية، لافتا إلى أنّ الأرقام تتحدث عن نسبة قليلة مقارنة بالمساعدات التي كان يجرى جلبها من الحدود المصرية عبر معبر رفح وكرم أبو سالم.

وواصل: «الجمعة الماضية وصلت أول شاحنة من المساعدات الإنسانية عبر الرصيف البحري الذي أنشأته القيادة المركزية الأمريكية، إذ يصل العدد إلى 569 شاحنة، وهو رقم لا يقارن بالمساعدات التي تدخل عبر المعبر البري».