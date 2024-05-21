«تعليم كفر الشيخ»: لا شكاوى من ثالث امتحانات الشهادة الإعدادية

أدى 61 ألفا و481 طالبا وطالبة، ثالث امتحانات الشهادة الإعدادية في 343 لجنة بمراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، في مادتي «الهندسة، والحاسب الآلي»، دون رصد أي شكاوى أو مخالفات.

متابعة امتحانات الشهادة الإعدادية

وأكد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنّه تابع أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية في ثالث أيامها من خلال غرفة العمليات المديرية، والتواصل المستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، والتواصل مع رؤساء اللجان، ولم تتلق غرف العمليات بالمحافظة ومديرية التربية والتعليم، شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم، في ظل تهيئة الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات.

امتحان الصف الثاني الثانوي

وفي سياق آخر، أدى 27 ألفا و126 طالبا وطالبة امتحان الصف الثاني الثانوي بمحافظة كفر الشيخ في مادة «الجبر والتفاضل وحساب المثلثات» للشعبة العامة، ومادة «الكيمياء» للشعبة العلمية، ومادة «الجغرافيا»، للشعبة الأدبية، دون رصد أي شكاوى أو مخالفات أيضاً.