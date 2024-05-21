رئيس بلدية جنين: كل حي في المدينة عُرضة لاستهداف الاحتلال الإسرائيلي

قال رئيس بلدية جنين نضال عبيدي، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار على سيارات الإسعاف في جنين لمنعها من انتشال المصابين، فضلا عن تدمير البنية التحتية في جنين وإطلاق النار على محولات الكهرباء وتنفيذ عمليات هدم بالمدينة.

وأضاف «عبيدي» في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أنّ المسيرات الإسرائيلية تطلق النار على الفلسطينيين في مدينة جنين، حيث انتشر قناصة الاحتلال على أسطح المنازل في جنين لاستهداف كل من يتحرك بالمدينة.

وتابع: «أخلينا رياض الأطفال وعدة مدارس في المدينة لتجنب تعرضهم للقصف الإسرائيلي، كل حي في المدينة ومخيمها معرض للاستهداف الإسرائيلي».