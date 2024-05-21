رئيس الوزراء يتابع سبل توطين صناعة وزيادة معدلات تصدير الدواء كتب: أسماء زايد 04:02 م | الثلاثاء 21 مايو 2024 الدكتور مصطفى مدبولي تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع ممثلى قطاع الدواء، سبل توطين الصناعة وزيادة معدلات التصدير. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: بعد قرار الحكومة بالتمديد.. تعرف على 12 سلعة مستوردة معفاة من الجمارك الحكومة: لا صحة لوجود خطة لبيع المستشفيات العامة ووقف الخدمات الصحية خبير إدارة محلية: الحكومة بذلت جهودا كبيرة لخروج قانون التصالح بشكل يفيد المواطن الحكومة تعلن عن مبادرة لتأجير الشقق المُغلقة لحل أزمة السكن.. عاجل «اتصالات النواب»: اتفاق بين الحكومة والبرلمان لضبط عمل شركات نقل الركاب الحكومة مدبولي رئيس الوزراء الدواء توطين صناعة الدواء بقلم أسماء زايد