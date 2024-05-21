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رئيس الوزراء يتابع سبل توطين صناعة وزيادة معدلات تصدير الدواء

كتب:

أسماء زايد
04:02 م | الثلاثاء 21 مايو 2024
الدكتور مصطفى مدبولي

الدكتور مصطفى مدبولي

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع ممثلى قطاع الدواء، سبل توطين الصناعة وزيادة معدلات التصدير.

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