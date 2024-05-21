«الأرصاد» تكشف موعد انكسار الموجة الحارة.. انخفاض الحرارة 5 درجات

واصلت هيئة الأرصاد الجوية تحذيراتها للمواطنين والخاصة بالتعامل مع الموجة شديدة الحرارة الحالية، والتي تستمر يومي الأربعاء والخميس، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء ويكون حارا على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة ليلا على أعلب الأنحاء، معتدلا على السواحل الشمالية، يصاحبها نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب البلاد وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء.

بشرى من «الأرصاد».. موعد انكسار الموجة الحارة

أوضحت الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يكون هناك انخفاض مؤقت في درجات الحرارة على شمال الصعيد وحتى شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى، ويكون ذلك الانخفاض بقيم تتراوح بين 4 و5 درجات مئوية، ويصاحبها نشاط للرياح على الأنحاء كافة.

درجات الحرارة الجمعة 24 مايو

وتأتي درجات الحرارة يوم الجمعة، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 29 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 والصغرى 27 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والصغرى 27 درجة مئوية.

درجات الحرارة السبت 25 مايو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 28 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 36 والصغرى 25 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 39 والصغرى 27 درجة مئوية.