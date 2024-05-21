للحفاظ على كفاءة الجهاز خلال الطقس الحار.. متى يجب عليك إغلاق التكييف؟

في ظل الموجة الحارة الشديدة التي تضرب البلاد يومًا عن يوم، يصبح تشغيل التكييف من الأمور اللازمة، ولكن هناك أخطاء عند استخدامه تجعله يعمل بكفاءة أقل ويستهلك الكثير من الطاقة والكهرباء، فيبقى السؤال كيفية استخدام التكييف بكفاءة؟، وما هي المدة المسموحة لتشغيله حتى لا يؤثر على وحدات مكثف البرودة والحرارة بداخله.

كيفية استخدام التكييف بكفاءة

مكيفات الهواء التي تحتوي على تقنية من الضواغط ومنظمات الحرارة، لا تحتاج لمعرفة عوامل لاستخدامها بكفاءة، إذ أنها تستطيع تقليل استهلاك الطاقة تلقائيًا، لكن في التكييفات العادية يقيس تصنيف «searr» بداخلها الطاقة المستهلكة، وعند استخدامها فوق العادي يضعف مقدار التبريد، ولن يقوم بإخراج الحرارة من خلال ملفات المُكثفة الموجودة، لذلك تحتاج لمعرفة خطوات كيفية استخدام التكييف بكفاءة، بحسب موقع «genhvac»، المتخصص في تكنولوجيا التبريد.

كم ساعة يجب تشغيل التكييف؟

لمعرفة عدد الساعات التي يجب استخدام التكييف فيها والمدة المسموحة للتشغيل، من أبرز الأمور التي تشغل اهتمامنا وتحدديا في ظل الموجة الحارة، وهو ما أوضحه أحمد مسلم، فني تكييف، قائلا إنه في وسط ارتفاع درجة الحرارة المدة المسموحة لتشغيل التكييف غير محددة: «مفيش فترة معينة بس لازم على الأقل أفصله بعد 4 ساعات من تشغيله، عشان أحافظ على طاقة الأنفرتر اللي بتقلل استخدام الكهرباء في التكييف، وده بيخلي فترة استخدامه قصيرة»، وسينعكس ذلك على فواتير الكهرباء وتجعلها اقتصادية.

خطوات عند تشغيل التكييف للحصول على أعلى كفاءة

وفقًا لما ورد في صحيفة «Indian express»، فإن استخدام التكييف يلزمه خطوات بسيطة للعمل بكفاءة، وتمثل في التالي:

تشغيل الوضع الجاف في التكييف لتقليل الطاقة المستهلكة في درجة الحرارة المرتفعة.

يجب ضبط التكييف على استخدام وضع التبريد الأكثر كثافة في استهلاك الطاقة.

تنظيف الفلتر الخاص بالتكييف لاستهلاك كهرباء أقل.

فحص مرشح الهواء لديك، لأن الأتربة تقيد تدفق الهواء ويجعله يستهلك طاقة أكبر.

كما نصح فني التكييف، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه يجب غلق مفتاح التكييف الرئيسي في حال عدم تشغيله: «تقليل الطاقة في التكييف لازم أننا نستخدمه بإحكام، والانتباه لأن درجة الحرارة تكون مظبوطة بشكل مناسب في وقت الحر، وهي بتكون بين 26 و28 درجة، ومينفعش أزوده عن كده، لأن ده بيتلفه بسبب الأوساط المختلفة بين حرارة الأجواء الخارجية وبرودة التكييف الداخلية».