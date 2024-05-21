حالة الطقس تجبر الهند على إغلاق مدارس دلهي.. كم وصلت درجة الحرارة؟

أعلنت السلطات في العاصمة الهندية، عن إغلاق أبواب المدارس مبكرا، بسبب ارتفاع درجات الحرارة في دلهي إلى 47.4 درجة مئوية، بحسب ما كشفت صحيفة «الجارديان» البريطانية.

تفاصيل إغلاق المدارس في الهند

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن مسؤولو مدينة دلهي الهندية قد طالبوا من المدارس إغلاق أبوابها بشكل فوري بسبب الحرارة الشديدة، وفقًا لأمر حكومي نقلته صحيفة «هندوستان تايمز»، يوم الثلاثاء، ما أدى إلى خفض المدة بضعة أيام.

وحذر مكتب الأرصاد الجوية الهندي من موجة حارة شديدة هذا الأسبوع، إذ وصلت درجة الحرارة إلى 47.4 درجة في دلهي، وهي أعلى درجة حرارة في جميع أنحاء البلاد، كما ذكرت صحيفة «إنديا توداي» أن السلطات في ولايات أخرى، أمرت أيضًا بإغلاق المدارس.

أزمة المناخ السبب

واعتادت الهند على درجات حرارة الصيف الحارقة، وبعد سنوات من البحث العلمي وجدت أن أزمة المناخ تتسبب في أن تصبح موجات الحر أطول، وأكثر تواترا وأكثر شدة.

وحذرت إدارة الأرصاد الجوية الهندية من تأثير الحرارة على الصحة، خاصة بالنسبة للرضع وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وفي مايو 2022، وصلت درجة الحرارة في أجزاء من دلهي إلى 49.2 درجة، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الهندية في ذلك الوقت، وفي الوقت نفسه، تعرضت ولايات جنوب الهند، بما في ذلك تاميل نادو وكيرالا، لأمطار غزيرة خلال الأيام القليلة الماضية.

وضربت عواصف شديدة أجزاء أخرى من البلاد الأسبوع الماضي، بما في ذلك العاصمة المالية مومباي، إذ دمرت الرياح القوية لوحة إعلانية، ما أسفر عن مقتل 16 شخصًا وترك العشرات محاصرين.