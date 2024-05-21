تجديد الثقة لعدد من المسؤولين في مديريتي «الصحة» و«التعليم» بقنا

قال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن اللجنة الدائمة لاختيار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية، برئاسة اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، وافقت على تجديد الثقة في الدكتور خالد أحمد الزمقان، مديرا عاما للإدارة العامة للشؤون الوقائية بمديرية الصحة والسكان، والدكتورة أسماء محمد مديرا لإدارة الصيدلة بمديرية الصحة والسكان.

كما وافق على تجديد الثقة في الدكتور محمد شحات محمد مديرا عام لإدارة طب جراحة الفم والأسنان بمديرية الصحة والسكان، ومصطفى سيد قاسم مديرا عاما للإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم، وعبد الله عبد العزيز عبد الله لشغل وظيفة مدير عام إدارة تعليمية.

اللجنة الدائمة لاختيار الوظائف القيادية

وأضاف «عبد الباقي»، أن اللجنة ضمت في عضويتها الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، ومحمد يوسف الراوي مدير مديرية التنظيم والإدارة بقنا، وحمدي حسين المدير المالي والإداري بديوان عام المحافظة، وأحمد عطية مدير إدارة الموارد البشرية بديوان عام المحافظة.

تطوير معدلات العمل

وأشار إلى أن محافظ قنا يسعى دائما لاختيار العناصر المؤهلة لشغل الوظائف القيادية ممن لديهم القدرة على تطوير معدلات العمل تطبيقا لقواعد ومبادئ الكفاءة والشفافية، لافتًا إلى أن قرار تجديد الثقة تم طبقًا للمعايير والشروط المسموح بها لشغل كل وظيفة.