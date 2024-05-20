محافظ قنا يبحث إنشاء شركة مساهمة لإدارة منظومة المخلفات الصلبة

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعًا لمناقشة الإجراءات التنفيذية لإنشاء شركة مساهمة لإدارة وجمع المخلفات الصلبة بالمحافظة، وفقًا للضوابط والقوانين المنظمة.

تعظيم الاستفادة من موارد المحافظة

وقال محافظ قنا إن الهدف من فكرة إنشاء شركة مساهمة هو تعظيم الاستفادة من موارد المحافظة وتحقيق أكبر قدر من المرونة في تعيين العمالة وتحفيزهم في إطار التعاون بين المحافظة ووزارة البيئة ممثلة في البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشيرًا الى أنه هناك العديد من المعوقات التي تواجه المحافظة في إدارة المخلفات الصلبة، ما دفعها إلى اتخاذ خطوة إنشاء شركة مساهمة للتغلب على هذه المعوقات والتي من بينها نقص العمالة ونقص موارد صيانة المعدات وصعوبة تمويل مشاريع النظافة وعدم وجود نظام فعال لإدارة النفايات.

وأضاف «الداودي»، أن الهدف من تأسيس الشركة هو وضع نظام أساسيّ ولوائح ونُظم داخلية للموارد البشرية وربط الحوافز بالأداء، إلى جانب تصحيح الهياكل المالية لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، مما يُيسر عمليات التخطيط والرقابة والمساءلة، وإيجاد مناخٍ يُحفز القطاع الخاص على المشاركة، إلى جانب ميزة مهمة وهي وجود كيان واحد مسئول عن منظومة المخلفات الصلبة، لافتا إلى أن قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 يسمح للمحافظات بإنشاء شركات مساهمة مع القطاع الخاص لإدارة الخدمات العامة بما في ذلك إدارة وجمع المخلفات الصلبة.

جمع المخلفات الصلبة

وأكد محافظ قنا أنه من المتوقع أن تساهم الشركة المساهمة لإدارة وجمع المخلفات الصلبة في تحسين منظومة النظافة في مدن وقرى المحافظة المختلفة من خلال زيادة كفاءة إدارة المخلفات وتحسين جودة الخدمات المقدمة وخفض تكلفة الخدمات وخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى الحفاظ على المعدات وزيادة كفاءتها.