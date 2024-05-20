محافظ قنا يوجه بتذليل العقبات للانتهاء من مشروعات «حياة كريمة»

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لمتابعة توصيل المرافق لمشروعات الصحة بقرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

تذليل العقبات لمشروعات حياة كريمة

ومن جانبه وجه محافظ قنا، بتقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات، وتسخير الإمكانات اللازمة لدفع العمل، والانتهاء من الأعمال ودخولها الخدمة، لتعظيم الاستفادة من المشروعات حتى يشعر المواطن بحجم ما تقدمه الدولة من إنجازات.

وأشار المحافظ إلى أهمية التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات والنزول إلى أرض الواقع للمرور على المشروعات المنفذة بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة؛ للتأكد من وصول المرافق من «مياه، وكهرباء، وصرف صحي» والاطمئنان على كونها تمت، طبقاً للمواصفات والمعايير الفنية المقررة.