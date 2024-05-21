لقطة مرعبة لـ الحبار العملاق يطيح بكاميرا في أعماق البحار (فيديو)

وثق مجموعة من العلماء في جامعة غرب استراليا بالتعاون مع شركة kelpie geoscience في المملكة المتحدة لقطات نادرة لمخلوق الحبار المائي العملاق، أحد أكبر الكائنات البحرية التي تعيش في المياه العميقة، خلال إمساكه بكاميرا على عمق أكثر من 1000 متر في جنوب المحيط الهادي محاولًا الإطاحة بها، وفقًا لتقرير نشرته شبكة CNN.

شاهد.. لقطات فريدة من نوعها لمخلوق في أعماق البحار ينقضّ على كاميرا كما لو أنها فريسته https://t.co/PgRN3IhTVH — CNN بالعربية (@cnnarabic) May 21, 2024

إطاحة الحبار المائي بالكاميرا

خلال محاولة الحبار المائي الإمساك بالكاميرا أطلق أضواء التلألؤ البيولوجي في نهاية طرفيه ونجح بالفعل في الإطاحة بالكاميرا، وقد أوضح تقرير CNN أن العلماء واجهوا صعوبة بالغة في تصوير هذا المخلوق الغامض في بيئته الطبيعية، وجاء هذا الفيديو النادر بمحض الصدفة ليعطي فكرة لسلوك الحبار الفريد في عالم البحار.

معلومات عن الحبار المائي

نستعرض 6 معلومات عن حيوان الحبار المائي العملاق، وفقًا لما ذكره موقع Britannica، كالتالي:

الحبار هو حيوان بحري يتبع طائفة رأسيات الأرجل من شعبة الرخويات.

اشتهر الحبار العملاق بلقب وحش البحار من قبل البحارة العرب.

يتغذى الحبار على الرخويات الصغيرة والسرطان والجمبري والسمك والأُخطُبوطات والديدان.