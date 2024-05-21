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لقطة مرعبة لـ الحبار العملاق يطيح بكاميرا في أعماق البحار (فيديو)

كتب:

آية الله الجافي
06:15 م | الثلاثاء 21 مايو 2024
الحبار

الحبار

وثق مجموعة من العلماء في جامعة غرب استراليا بالتعاون مع شركة kelpie geoscience  في المملكة المتحدة لقطات نادرة لمخلوق الحبار المائي العملاق، أحد أكبر الكائنات البحرية التي تعيش في المياه العميقة، خلال إمساكه بكاميرا على عمق أكثر من 1000 متر في جنوب المحيط الهادي محاولًا الإطاحة بها، وفقًا لتقرير نشرته شبكة CNN.

إطاحة الحبار المائي بالكاميرا 

خلال محاولة الحبار المائي الإمساك بالكاميرا أطلق أضواء التلألؤ البيولوجي في نهاية طرفيه ونجح بالفعل في الإطاحة بالكاميرا، وقد أوضح تقرير CNN  أن العلماء واجهوا صعوبة بالغة في تصوير هذا المخلوق الغامض في بيئته الطبيعية، وجاء هذا الفيديو النادر بمحض الصدفة ليعطي فكرة لسلوك الحبار الفريد في عالم البحار.

معلومات عن الحبار المائي

نستعرض 6  معلومات عن حيوان الحبار المائي العملاق، وفقًا لما ذكره موقع  Britannica، كالتالي:

  • الحبار هو حيوان بحري يتبع طائفة رأسيات الأرجل من شعبة الرخويات.
  • اشتهر الحبار العملاق بلقب وحش البحار من قبل البحارة العرب.
  • يتغذى الحبار على الرخويات الصغيرة والسرطان والجمبري والسمك والأُخطُبوطات والديدان.

  •  يقدر طول الحبار العملاق الموجود حوالى  من 12 إلى 14 مترًا ويزن حوالى 600 رطل ما يقدر بحوالي 270 كيلوغرامًا.
  • يمتلك الحبار العملاق أكبر عيون حيوان موجود في العالم، حيث يمكن أن تكون عيون الحبار العملاق بحجم رأس الإنسان.
  • يمتلك الحبار العملاق زعانف صغيرة نسبيًا وبيضاوية الشكل، وتستخدم الزعانف الموجودة في الجزء الخلفي من الجسم لمساعدة الحبار على التحرك في الماء.

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بقلم آية الله الجافي