بعد إنقاذ عرب السويركي من السجن.. اعرف أهمية قانون تركيب كاميرا أمام المحلات

شهدت الحلقة الـ 6 من مسلسل «حق عرب»، الكثير من الأحداث المٌشوقة، إذ بدأ عرب السويركي (أحمد العوضي) خطة انتقامه لكل من تسبب في أذيته هو وحبيبته حنان بعد الإفراج عنه من جريمة قتل حسنية الداية، بعد تفريغ كاميرات المراقبة.

أهمية قانون تركيب كاميرا أمام المحلات

من واقع أحداث مسلسل «حق عرب»، يُشير الخبير القانوني، أشرف ناجي، إلى أن قانون المحال التجارية وكاميرات المراقبة رقم 154 لسنة 2019، نص على أن أحد اشتراطات إصدار تراخيص تشغيل المحلات التجارية بأنواعها المختلفة هو تركيب كاميرات مٌراقبة داخلية وخارجية، في إطار إجراءات التأمين والرقابة والحماية، لأن تركيب الكاميرات أصبح أساسيا عند تشغيل المحلات لأنه يفيد في تأمين المحل والكشف عن الجرائم في المنطقة.

عقوبة عدم تركيب كاميرا أمام المحلات

وأضاف «ناجي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن اللجنة العليا للتراخيص هي التي تحدد الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات، والأماكن والأنشطة التي يُحظر فيها تركيب هذه الكاميرات، وفي حال امتناع صاحب المحل تركيب كاميرات المراقبة، يتم تطبيق نص المادة 24 من قانون المحلات العامة، والتي تتضمن إغلاق المحل التجاري بقرار إداري من جهة التنمية المحلية.

يُشار إلى أن مسلسل «حق عرب»، يدور في إطار تشويقي اجتماعي رومانسي، حول عرب السويركي الذي يخوض عدة صراعات داخل منطقة المغربلين في الدرب الأحمر، وتصفية حساباته مع من قاموا بأذيته في حياته وعمله بتجارة الأخشاب.

ويشارك في بطولة مسلسل «حق عرب»، كل من أحمد العوضي، ورياض الخولي، وسلوى عثمان، ووفاء عامر، ووفاء مكي، وأحمد صيام، ودينا فؤاد، ودنيا المصري، ووليد فواز، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج إسماعيل فاروق، وتأليف محمود حمدان.