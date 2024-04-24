طريقة تنظيف الجمبري في المنزل زي المطاعم.. 4 خطوات بسيطة

التنويع في المأكولات أمر تحرص عليه ربات المنازل، إذ ترغب كثيرات في طهي أنواعا مختلفة من الخضروات والبروتينات حتى لا يمل أفراد الأسرة ويعزفون عن الطعام خاصة الصغار، ومن أبرز ما يثير اهتمام البعض، هو كيفية تنظيف الجمبري كونه يمثل مشكلة تؤرقها، فتلك الخطوة تساهم في تحسين نكهته ومظهره، إضافة إلى توفير جودة وسلامة أفضل للوجبة النهائية.

طريقة تنظيف الجمبري

وإليكِ طريقة بسيطة لتنظيف الجمبري:

إزالة القشور:

بدءًا من الرأس، امسكي القشرة بأصابعك واسحبيها للخلف حتى تصلي إلى الذيل، ويمكنك أيضًا استخدام سكينة صغيرة للمساعدة في هذه العمل.

إزالة القناة الهضمية (المعدة):

وهي القناة السوداء الموجودة على ظهر الجمبري، ويمكنكِ استخدام سكينًا حادة أو أداة صغيرة لقطع الجزء العلوي من الظهر وسحب القناة الهضمية السوداء برفق.

غسل الجمبري:

بعد إزالة القشور والقناة الهضمية، اغسلي الجمبري تحت مياه الصنبور لإزالة أي بقايا من القشور أو القناة الهضمية.

التجفيف:

استخدمي ورق المطبخ لتجفيف الجمبري برفق.

والآن يمكنكِ استخدام الجمبري في الطهي كما تفضلين، وتذكري أنّ تحفظي الجمبري في الثلاجة إذا لم تنوِ استخدامه فورًا.

طريقة عمل الجمبري المشوي بالثوم والليمون

وإليك وصفة بسيطة ولذيذة لطهيه، وهي الجمبري المشوي بالثوم والليمون:

المكونات:

كمية من الجمبري المُقشر

4 فصوص من الثوم المفروم

عصير ليمونتين

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

بقدونس طازج مفروم للتزيين (اختياري)

طريقة تحضير الجمبري: