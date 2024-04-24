طريقة تنظيف الجمبري في المنزل زي المطاعم.. 4 خطوات بسيطة
كتب:
آية أشرف
02:44 م | الأربعاء 24 أبريل 2024
طريقة تنظيف الجمبري
التنويع في المأكولات أمر تحرص عليه ربات المنازل، إذ ترغب كثيرات في طهي أنواعا مختلفة من الخضروات والبروتينات حتى لا يمل أفراد الأسرة ويعزفون عن الطعام خاصة الصغار، ومن أبرز ما يثير اهتمام البعض، هو كيفية تنظيف الجمبري كونه يمثل مشكلة تؤرقها، فتلك الخطوة تساهم في تحسين نكهته ومظهره، إضافة إلى توفير جودة وسلامة أفضل للوجبة النهائية.
طريقة تنظيف الجمبري
وإليكِ طريقة بسيطة لتنظيف الجمبري:
- إزالة القشور:
بدءًا من الرأس، امسكي القشرة بأصابعك واسحبيها للخلف حتى تصلي إلى الذيل، ويمكنك أيضًا استخدام سكينة صغيرة للمساعدة في هذه العمل.
- إزالة القناة الهضمية (المعدة):
وهي القناة السوداء الموجودة على ظهر الجمبري، ويمكنكِ استخدام سكينًا حادة أو أداة صغيرة لقطع الجزء العلوي من الظهر وسحب القناة الهضمية السوداء برفق.
- غسل الجمبري:
بعد إزالة القشور والقناة الهضمية، اغسلي الجمبري تحت مياه الصنبور لإزالة أي بقايا من القشور أو القناة الهضمية.
- التجفيف:
استخدمي ورق المطبخ لتجفيف الجمبري برفق.
والآن يمكنكِ استخدام الجمبري في الطهي كما تفضلين، وتذكري أنّ تحفظي الجمبري في الثلاجة إذا لم تنوِ استخدامه فورًا.
طريقة عمل الجمبري المشوي بالثوم والليمون
وإليك وصفة بسيطة ولذيذة لطهيه، وهي الجمبري المشوي بالثوم والليمون:
المكونات:
كمية من الجمبري المُقشر
4 فصوص من الثوم المفروم
عصير ليمونتين
2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون
ملح وفلفل أسود حسب الذوق
بقدونس طازج مفروم للتزيين (اختياري)
طريقة تحضير الجمبري:
- في وعاء كبير، اخلطي الثوم المفروم، عصير الليمون، زيت الزيتون، الملح، والفلفل الأسود.
- حركي المكونات جيدًا حتى تمتزج.
- ضيفي الجمبري إلى الوعاء وقليبه جيدًا لتغطيته بالخليط.
- غطي الوعاء واتركيه في الثلاجة لمدة 30 دقيقة ليتبل الجمبري.
- سخني الشواية أو المقلاة على نار متوسطة إلى عالية.
- ضعي الجمبري على الشواية أو المقلاة وقلبيه بين الحين والآخر لضمان طهيه بشكل متساوٍ.
- قد يحتاج الجمبري إلى نحو من 2 إلى 3 دقائق لكل جانب أو حتى يصبح لونه ورديًا فاتحًا وقوامه مطاطيًا.
- بمجرد نضج الجمبري، ضعيه في طبق التقديم ورشي بقدونسًا مفرومًا إذا رغبتي.
- يمكنكِ قدمي الجمبري المشوي مع شرائح الليمون مع الأرز أو الخضار المشوي.