الفريق أسامة عسكر يلتقي مدير عام فريق الموظفين العسكريين الدولي بحلف شمال الأطلنطي

التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق يانوش أدمزاك مدير عام فريق الموظفين العسكريين الدولي لحلف شمال الأطلنطي، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً، وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين.

أكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة اعتزازه بالعلاقات العسكرية مع حلف شمال الأطلنطي، وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أوجه التعاون والشراكة في مختلف المجالات العسكرية، مشيراً إلى أهمية الاستمرار في تنسيق الجهود بين كل القوى لإنهاء الأزمة الإنسانية التي يواجهها الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة.

فيما أشاد مدير عام فريق الموظفين العسكريين الدولي لحلف شمال الأطلنطي بعلاقات التعاون بين كلا الجانبين، مشيراً إلى الدور المصري تجاه مختلف القضايا المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية لما تمثله من قوة رئيسية وفاعلة بمنطقة الشرق الأوسط.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.