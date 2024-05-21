بسبب الموجة الحارة.. نصائح يجب اتباعها عند نشوب حرائق الكهرباء

موجة شديدة الحرارة تشهدها كافة الأنحاء خلال الفترة الحالية، ما يؤثر على الأجهزة الكهربائية بشكل كبير، إذ ترتفع درجات حرارتها وتتعرض للسخونة التي قد تؤدي لحدوث ماس كهربائي قد يفتعل الحرائق، الأمر الذي يجعل الكثيرين من مستخدمي الأجهزة الكهربائية يحرصون على معرفة الأشياء التي يجب اتباعها في حالة حدوث حرائق.

ويحرص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء على توجيه النصائح للمواطنين لتجنب حدوث حرائق بسبب ماس كهربائي أو بارتفاع درجات الحرارة، ونوضح من خلال هذا التقرير كيفية التعامل بشكل صحيح في حال حدوث ماس كهربائي أو نشوب حريق بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وفق الجهاز، كالتالي:

كيف يتم التعامل مع حرائق الأجهزة الكهربائية؟

- في البداية وعند اكتشاف حدوث حريق بسبب جهاز كهربائي، يجب أن يتم التوجه للوحة المفاتيح الأوتوماتيك ليتم فصل الكهرباء عن الجهاز المتسبب في حدوث حريق على الفور.

- في حالة إذا كان الحريق صغيرا وفي بدايته، يجب أن يتم منع الأكسجين من الوصول للهب والنيران، عن طريق إلقاء بطانية ثقيلة عليه، ليتم السيطرة على الحريق بشكل كامل.

- وفي حالة نشوب حريق بسبب جهاز كهربائي، يجب أن يتم منع استخدام الماء لإطفاء الحريق بشكل تام، إذ إنها موصل جيد للكهرباء وقد تعرض الشخص الذي يفعل ذلك للصعق الكهربائي.

- وفي حالة عدم القدرة على إطفاء نيران الحريق، يجب أن يتم الخروج من مكان الحريق على الفور وإخلاء المكان من العنصر البشري، حتى يستطيع رجال الإطفاء القيام بالمهام المطلوبة منهم.

- وفي حالة نشوب حريق يتم الاتصال بالرقم الخاص بطوارئ الكهرباء على الرقم 121.

- وفي حالة مغادرة مكان الحريق يتم إغلاق الباب على الفور حتى يتم احتواء النيران ولا تتسرب إلى الخارج.