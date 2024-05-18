«الكهرباء» توضح 6 مواصفات لـ«الكولدير» لتقليل الاستهلاك.. انتبه لها عند الشراء

مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يسعى المواطنون إلى شراء جهاز مبرد المياه «الكولدير»، لأنه موفر لاستهلاك الكهرباء ويتسم بالعملية في الاستخدام، وذلك لمواجهة ارتفاع الحرارة داخل الوحدات السكنية أو أمام العقارات الخاصة بهم.

مواصفات شراء الكولدير

وحدد جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك التابع لـوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 6 مواصفات يجب مراعاتها عند شراء مبرد المياه «الكولدير» لتقليل استهلاك الكهرباء، وهي كالتالي:

- تحديد سعة مبرد المياه المناسبة للاستخدام.

- شراء مبرد مياه ذو كفاءة عالية كما هو موضح على ملصق كفاءة الطاقة.

- يُفضل شراء مبرد يتوافر فيه خاصية الحماية الذاتية من الارتفاع المفاجئ للتيار الكهربائي.

- التأكد من توافر عناصر الأمان عند الشراء من خلال وجود صنابير خاصة لسلامة الأطفال.

- عدم تشغيل الجزء الخاص للمياه الساخنة إلا عند الضرورة.

- يفضل عدم شراء مبرد مياه يحتوي على ثلاجة.