قطع الكهرباء عن 7 مناطق في دسوق للصيانة الدورية اليوم.. الأماكن والمواعيد

أعلنت هندسة كهرباء دسوق بكفر الشيخ، فصل التيار الكهربائي، اليوم السبت، عن 7 مناطق بدسوق، لمدة 4 ساعات، من الساعة 9 صباحا حتى 1 مساء، لإجراء أعمال الصيانة الدورية والطارئة اللازمة لعدد من المحولات.

المناطق والقرى المتأثرة بفصل التيار الكهربائي

وذكر بيان صادر عن هندسة كهرباء دسوق، أنّ المناطق التي ستتأثر بفصل التيار الكهربائي السبت بمدينة دسوق هي: «شارع الشركات - حي الشريف - العوادلي - مستشفى فيصل - بنك الإسكان - المركز الطبي - جزء من دحروج».

إجراء أعمال الصيانة الدورية بعدد من المحولات

وأهابت هندسة كهرباء دسوق بأصحاب المخابز وكذلك المستشفيات والمدارس الواقعة في المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي بتدبير احتياجاتهم حتى عودة التيار مرة أخرى عقب الانتهاء من الصيانة الدورية اللازمة.