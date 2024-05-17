بدء التشغيل الرسمي لبرنامج الشحن الموحد لجميع عدادات الكهرباء

بدأت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء اليوم التشغيل الرسمي لبرنامج الشحن الموحد لجميع أنواع العدادات مسبقة الدفع كأول شركة توزيع تحت إشراف الإدارة العامة لخدمات الإصدار والعدادات الذكية ومسبقة الدفع.

مواجهة التحديات وكل الصعوبات

وأشارت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، في بيان، إلى أنّ هذا الإنجاز اليوم بمثابة حلم كبير كان يصعب تحقيقه لولا المشاركة والتعاون الملحوظ من قطاع نظم المعلومات وقطاع العدادات وقطاعات الشؤون التجارية وقطاعات الشبكات، وأثبت أننا قادرون على مواجهة التحديات وكل الصعوبات.

وتوجه قطاع نظم المعلومات وقطاع العدادات وقطاعات الشؤون التجارية وقطاعات الشبكات بالشكر والتقدير لقيادات الشركة القابضة وجنوب القاهرة على دعمهم المستمر.

تنفيذ برنامج الشحن الموحد بباقي شركات التوزيع تباعا

وسيتم تنفيذ برنامج الشحن الموحد بباقي شركات التوزيع تباعا، خلال الفترة المقبلة لتوحيد منظومة شحن العدادات مسبقة الدفع على مستوى الجمهورية.