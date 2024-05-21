4 أعراض غير شائعة لالتهاب الزائدة الدودية تهدد صحتك.. توجه للطبيب فورا

التهاب الزائدة الدودية هي حالة طبية تسبب تورما في الزائدة الدودية، وتستدعي التدخل الطبي الطارئ لاستئصالها كليًا حتى لا تؤدي إلى حدوث عدد من المضاعفات الخطيرة التي تهدد حياة المصاب، منها تجرثم الدم، وفقًا لما ذكره موقع «WebMD» الطبي.

أعراض غير شائعة لالتهاب الزائدة

وبحسب الدكتور محمد عبد الوهاب، استشاري أمراض الباطنة والجهاز الهضمي، فإن الزائدة الدودية هي عبارة عن كيس صغير يتواجد في نهاية الأمعاء الغليظة، في الجانب الأيمن السفلي من البطن، وتحتوي على أنسجة متخصصة تنتج الأجسام المضادة.

وأضاف لـ«الوطن»، هناك عدة علامات غير شائعة تنذر بالتهاب الزائدة الدودية وتستوجب سرعة التوجه إلى الطبيب، منها الألم في منطقة أسفل الظهر على اليمين ويمتد إلى الفخذ أو المستقيم، وكذلك حدوث غثيان، وأحيانًا إسهال، فضلًا عن التبول المتكرر.

وفيما يخص الأعراض الواضحة، أضاف «عبد الوهاب»، أن هناك مجموعة من الأعراض تنذر الإصابة بالتهاب الزائدة الدودية كحدوث ألم في أسفل الجانب الأيمن من البطن، والذي يبدأ أولا في الجزء العلوي من البطن ثم ينتقل ويستوطن في أسفل البطن على اليمين، كما يحدث تقيؤ وارتفاع درجة الحرارة الجسم وفقدان الشهية والإمساك أو الإسهال: «ينبغي التوجه إلى الطبيب فور ظهور تلك الأعراض لتجنب حدوث مضاعفات خطيرة مثل انفجار الزائدة الدودية».

ضرورة إجراء الفحوصات اللازمة

يخضع المريض المُصاب بأعراض التهاب الزائدة الدودية للعديد من الفحوصات، تتضمن الفحوصات التصويرية كالتصوير بالموجات فوق الصوتية، والتصوير بالرنين المغناطيسي، والتصوير بالأشعة السينية للبطن، إذ تساعد هذه الفحوصات في الكشف عن وجود أي التهاب أو تورم في الزائدة الدودية.

وتابع استشاري أمراض الباطنة، أنه في حال التأكد من التهاب الزائدة يفضل اتخاذ قرار الجراحة لاستئصال الزائدة بسرعة قبل أن يتطور الأمر إلى حدوث مضاعفات خطيرة كانفجار الزائدة، ومن ثم خروج ما فيها من بكتيريا وحطام الخلايا ووصوله إلى تجويف البطن، مما يعرض المريض للإصابة بتجرثم الدم وتهديد حياته.