5 نصائح للتخلص من الإمساك في شهر رمضان .. دليل إرشادي لهيئة الدواء

أصدرت هيئة الدواء تقريرا توضيحيا للمواطنين بشأن الإصابة بالإمساك في شهر رمضان مؤكدة أنها ترجع لعدة عوامل منها قلة شرب السوائل والامتناع عن الطعام وتناول كميات كبيرة بعد الإفطار وقلة تناول الأطعمة الغنية بالألياف وعدم انتظام الوجبات.

نصائح للوقاية من الإمساك في رمضان

وتابعت هيئة الدواء بأن التغيرات في نمط الحياة خلال شهر رمضان تؤدي إلى الإصابة باضطرابات في الجهاز الهضمي للجسم لذلك للوقاية من الإصابة بالإمساك لابد من اتباع مجموعة من التعليمات المهمة:

- شرب كميات كافية من الماء خلال الفترة بين الإفطار والسحور.

- تجنب تناول الطعام بكميات كبيرة وعليك بتقسيم الوجبات إلى 4 وجبات في مواعيد ثابتة.

- ممارسة التمارين الرياضية فمجرد المشي يساعد في التخلص من الإمساك.

- الالتزام بتناول طبق السلطة الخضراء والإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالألياف.

- يمكن تناول اللبن الرايب لأنه يساعد في عملية الهضم.

الحصول على الأدوية

وأشارت هيئة الدواء أنه في حال لم تشعر بالتحسن بعد الالتزام بهذه النصائح، يمكنك استشارة الصيدلي للحصول على بعض الأدوية التي تصرف وتستخدم دون وصفة طبية، مع الاستمرار في الالتزام بالنصائح العامة.​