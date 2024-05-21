«حياة كريمة»: أنشأنا عيادات وعناية مركزة في مركز مجدي يعقوب بقيمة 47 مليون جنيه

قالت الدكتورة بثينة مصطفى، المتحدث الرسمي لمؤسسة حياة كريمة، تعليقا على إنشاء المؤسسة وحدة عناية مركزة وعيادات بمركز مجدي يعقوب في 6 أكتوبر: «نبذل قصارى جهدنا في المجال الطبي لتقديم الرعاية الصحية للفئات الأولى بالرعاية».

وتابعت «مصطفى»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المُذاع على شاشة «dmc»، أنَّ المؤسسة ساهمت بقيمة 47 مليون جنيه لإنشاء 8 عيادات ومنطقة انتظار ورعاية مخصصة للأطفال بمركز مجدي يعقوب العالمي المزمع إنشاؤه في مدينة السادس من أكتوبر.

إجراء 12 ألف عملية سنويا

وأكدت: «نستهدف أن يخدم المركز العالمي الجديد 120 ألف مريض سنويا، وفقا لطاقته الاستيعابية، وإجراء 12 ألف عملية جراحية، بالإضافة إلى الجزء التوعوي بالمشاركة مع مؤسسة حياة كريمة مثل الحملات التوعوية والندوات».

وأضافت: «نعمل على قدم وساق للانتهاء من المشروع والفضل في تسريع وتيرة العمل يرجع إلى التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي».