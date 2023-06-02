تطورات الحالة الصحية للفنان طارق عبد العزيز.. رحلة علاج في القلب

كشف معتز طارق عبد العزيز نجل الفنان طارق عبد العزيز عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك »تطورات حالة والده الصحية بعد خضوعه أمس لقسطرة في القلب.

الحالة الصحية لـ طارق عبد العزيز

وكتب معتز طارق عبد العزيز نجل الفنان طارق عبد العزيز: «بعتذر لكل الأهل والأحباب على صعوبة الرد الفترة اللي فاتت واحب اطمنكم بفضل الله الوالد كويس ومستمر في رحلة العلاج بثقة وإيمان وبخفة دم وضحك برضه وان شاء الله هيقوملنا بالسلامة جميعاً وتطمنوا عليه بنفسكم، شكراً من كل قلبي».

خضوع طارق عبد العزيز لقسطرة في القلب

وأعلن الفنان محمد صلاح آدم أول أمس خضوع طارق عبدالعزيز لقسطرة في القلب وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا : «أنا لسة خارج من عند الأستاذ طارق عبدالعزيز في العناية المركزة.. هو بيعتذر لكل الحبايب أنه قافل تليفونه معلش ويا ريت تدعوا له وهو بإذن الله هيبقى زي الفل.. الدكتور قاله هنعمل قسطرة بكره بإذن الله للاطمئنان.. ربنا يشفيك ويعافيك يا حبيبي يا رجولة يا موهوب يا عشرة العمر الجميل».