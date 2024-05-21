وزير الرياضة يوجه بتسريع وتيرة إنجاز المشروعات لتلبية احتياجات الشباب

وجه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بتسريع وتيرة إنجاز العمل بعدد من بالمشروعات الإنشائية الجاري تنفيذها في مختلف محافظات الجمهورية وهي «مركز شباب الجزيرة 2، مركز التنمية الشبابية بكفر شكر، مركز التنمية الشبابية بكفرالشيخ، معسكر سفاجا، معسكر رأس سدر، معسكر الطور».

جاء ذلك خلال اجتماعه مع استشاري الوزارة، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، للاطلاع على سير العمل في تنفيذ هذه المشروعات الإنشائية الجاري تنفيذها.

تنمية قدرات الشباب وتطوير مهاراتهم

وخلال الاجتماع، استعرض الموقف التنفيذي لهذه المشروعات، مع تأكيد ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة المهنية، حرصا على إنشاء مرافق رياضية وشبابية على مستوى عالمي تُلبي احتياجات الشباب المصري، وتُساهم في تنمية قدراتهم وتطوير مهاراتهم.

وأكد الدكتور أشرف صبحي على أهمية التواصل المستمر مع القيادات التنفيذية في المحافظات لمتابعة سير العمل في المشروعات بشكل دوري، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتغلب على أي عقبات أو تحديات قد تواجه عملية التنفيذ.

الارتقاء بالبنية التحتية الرياضية والشبابية

أشار وزير الشباب والرياضة إلى حرص الوزارة على الارتقاء بالبنية التحتية الرياضية والشبابية، وتوفير أفضل الخدمات للشباب المصري في جميع أنحاء الجمهورية، فضلاً عن تعزيز مكانة مصر على المستوى الدولي في مجال الرياضة والشباب.