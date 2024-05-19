وزير الشباب يكرم عمرو محمد لفوزه بالمركز الثاني عالميا في مجال الطاقة المتجددة

كرّم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عمرو محمد محمود، وذلك بعد حصوله على المركز الثاني عالميًا بمجال الطاقة المتجددة بالمسابقة الأمريكية للأبحاث العلمية «golden».

تناول البحث العلمي تحويل «الباور بانك» من استخدامه بالطاقة الكهربائية إلى الطاقة الشمسية، الذي يهدف إلى توفير الطاقة الكهربائية واستخدام الطاقة المتجددة.

أعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بحصول عمرو على المركز الثاني على العالم، مؤكدًا حرص الوزارة الدائم على دعم الشباب المصري ودعم الابتكار، وخاصة في المجال التكنولوجيا، ومتمنيًا له مزيد التوفيق في المرحلة المقبلة.

من جهة، أخرى أناب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وفدًا رسميًا من وزارة الشباب والرياضة، ترأسه رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية الدكتور عمرو حداد لحضور الافتتاح الخاص بمنافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم للساق الواحدة، التي تقام خلال الفترة من 18 إلى 27 مايو الجاري.

وأُقيمَ حفل الافتتاح في استاد السلام بحضور رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب، الدكتور محمود حسين، ورئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، جورج شلاختنبرجر، ورئيس اللجنة الدولية لكرة القدم للساق الواحدة، ليونيل بينتو، ورئيس لجنة الساق الواحدة بالاتحاد الأفريقي، ومحمد عادل حسني، والمهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية، والدكتور أشرف العجيلي عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية نائبا عن الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية، وعمرو الصادق المدير التنفيذي للجنة البارالمبية، وسحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، والفنان إسماعيل فرغلي.