وزير الشباب يجتمع مع مسؤولي المديريات الرياضية لرفع كفاءة المنشآت

اجتمع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بقيادات الوزارة ومديري مديريات الجيزة والإسماعلية والدقهلية وسوهاج؛ لبحث أعمال التطوير، ورفع كفاءة المنشآت الشبابية والرياضية في تلك المحافظات.

تطوير البنية الإنشائية بمراكز الشباب والأندية

ووجه وزير الشباب بضرورة متابعة والانتهاء من أعمال التطوير الخاصة بالبنية الإنشائية داخل مراكز الشباب والأندية ومختلف المنشآت التابعة للوزارة.

متابعة أعمال الصيانة بالمنشآت ورفع كفاءتها

وركز صبحي على ضرورة الاهتمام بمتابعة أعمال الصيانة بتلك المنشآت، ورفع كفاءتها وما تحتاجه من متطلبات في إطار التطوير الشامل الذى دوما ما تحرص الوزارة على تنفيذه داخل المنشآت الشبابية والرياضية بجميع المحافظات.

كما اطمأن وزير الشباب والرياضة على جاهزية المنشآت الشبابية والرياضية التي تم الانتهاء من تنفيذها وجاهزة على الافتتاح لانضمامها للمنشآت لخدمة الشباب والاسرة المصرية .

وطالب وزير الشباب والرياضة قيادات الوزارة ومديري المديريات بالتركيز على إيجاد الفرص التسويقية داخل المنشآت الرياضية والشبابية بتلك المحافظات.

وزير الشباب يشيد بإنجاز المديريات

كما توجه وزير الشباب بالشكر إلى مديري المديريات على ما بذلوه من جهود لتطوير المنشآت الشبابية والرياضية في محافظاتهم.