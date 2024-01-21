«الشباب»: إتاحة المنشآت الرياضية للتدريب وتلبية متطلبات واحتياجات المنتخب

يحظى منتخب كرة القدم لذوى الهمم من قصار القامة باهتمام كبير من القيادة السياسية، وينعكس ذلك على جهود وزارة الشباب والرياضة، وحرص الوزارة على تلبية متطلبات واحتياجات المنتخب والعمل على توفيرها، وتحفيزهم لمواصلة التركيز والمنافسة بقوة فى مختلف البطولات.

وعقد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، عدة لقاءات مع لاعبى منتخب ذوى القدرات والهمم من قصار القامة، مؤكداً تقديم كل الدعم لهم استعداداً لمختلف المنافسات التى يشاركون بها، وكذا حرص الوزارة على رعاية ودعم ذوى القدرات والهمم واكتشاف المواهب منهم من خلال البرامج والمشروعات التى يتم تنفيذها لهم. وفى مارس الماضى، افتتح الوزير بطولة الدورى المصرى لكرة القدم لقصار القامة للموسم الرياضى ٢٠٢٢/٢٠٢٣، والتى تقام لأول مرة بمصر بصالة ذوى الهمم بمركز شباب الجزيرة تحت رعاية وزير الشباب والرياضة واللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بوجوده مع أبنائه «القادرون باختلاف»، وإطلاق أول بطولة رسمية لكرة القدم لقصار القامة فى مصر، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل دائماً على دعم «القادرون باختلاف» وتوسيع قاعدة مشاركتهم فى الأنشطة الرياضية، فى ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وسياسة الدولة لإدماجهم فى جميع المجالات.

توسيع قاعدة مشاركتهم فى الأنشطة وإدماجهم بجميع المجالات

وأكد على شعبان، مدير المنتخب، أن لاعبى الفريق والجهاز الفنى يتقدمون بالشكر والتقدير إلى وزير الشباب والرياضة على الدعم الدائم والمساندة لجميع أبطال مصر الرياضيين، ومنهم ذوو القدرات والهمم، وإيمانه الكامل بقدرتهم على التمثيل المشرف لمصر وتحقيق العديد من الإنجازات الرياضية، متعهدين ببذل أقصى جهد لتشريف مصر وتحقيق لقب البطولة.

من جانبه، وجّه الكابتن عماد رمضان، أمين صندوق اللجنة البارالمبية، الشكر لوزير الشباب والرياضة على اهتمامه الدائم ورعايته للجنة البارالمبية والرياضيين من ذوى الإعاقة.

فيما أكد محمد الشاذلى، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة تولى اهتماماً خاصاً بالمنتخب الوطنى لكرة القدم لقصار القامة، وخلال السنوات الماضية التقى الوزير بفريق قصار القامة عدة مرات، ويتم تقديم كل الدعم والمساندة لهم، وكل الطلبات مُجابة، لاستمرار المنافسة بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة، حتى يكون لهم دور كبير فى الرياضة المصرية، مثل أقرانهم المتنافسين فى المجالات الأخرى.

وقال متحدث «الشباب والرياضة» إن الوزير تابع منتخب قصار القامة خلال منافسات بطولة كأس العرب، وكانت البطولة تحت رعايته واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وأكد لهم اهتمامه، وبعدما فازوا به تواصل معهم، وأكد أنّه سيقدم كل الدعم لهم.

كما أن الوزارة لديها برنامج لرعاية المنتخبات الوطنية، وبالنسبة لمنتخب قصار القامة سيكون لهم دور فى الفترة المقبلة، وسيكون لهم برنامج رعاية خاص، كذلك كل المنشآت الرياضية فى مصر متاحة لهم، بما فيها مراكز الشباب متاحة ومهيأة لهم دون أى رسوم بقرار من الوزير أشرف صبحى، متابعاً أنه ستكون هناك دراسة شاملة ووافية، لتقديم برنامج رعاية يليق بهم استعداداً لكأس العالم، والدولة مش هتسيبهم مثلما لا تترك أبناءها فى كل المجالات.