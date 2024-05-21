«الحرية المصري»: إصدار مذكرة اعتقال لنتنياهو خطوة لعقاب إسرائيل على جرائمها

ثمن حزب الحرية المصري، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يواف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب، قائلا: «القرار يأتى خطوة لما تشهده القضية الفلسطينية من صراعات، وتأتى انتصارا لقيم العدالة والإنسانية ومعاقبة إسرائيل على جرائمها».

استعادة حقوق للشعب الفلسطيني

وقال النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام للحزب، وعضو مجلس النواب، إن قرار المحكمة يأتى بمثابة استعادة حقوق للشعب الفلسطيني، وخطوة غير مسبوقة فى تعامل المؤسسات الدولية مع القضية الفلسطينية، وهو نتيجة جهود الدولة المصرية التى تقودها نحو القضية الفلسطينية.

وأضاف «مهني» أن الدولة المصرية لم تغفل لحظة عن دعم القضية الفلسطينية، والوصول لحل لتلك القضية واسترداد حقوق الشعب الفلسطيني وإنهاء حالة الصراع، موضحا أن مصر اتخذت كل الطرق الحوارية مع جميع الجهات لوقف إطلاق النار وحل الأزمة دون تفاقمها واتساع رقعة الصراع المحتدم، ولكن اسرائيل تواصل تعنتها وجرائمها بالمنطقة.

دعم مصر للقضية الفلسطينية

وأكد عضو مجلس النواب أن مصر تهدف لإيصال الحقيقة إلى العالم اجمع ولهذا ضمت صوتها إلى جنوب افريقيا ودعمتها في شكواها ضد اسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، ولا زالت مصر تطالب بضرورة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية وعودة العمل من جديد لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني بإدارة فلسطينية.