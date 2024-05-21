صحيفة عبرية: نتنياهو إلى قفص الاتهام بعد قيادة إسرائيل لأكبر كارثة في تاريخها

بعد إعلان المحكمة الجنائية الدولية قرارها بطلب إصدار مذكرة اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت، نشرت صحيفة «هآرتس» العبرية، تقريرًا تحدثت فيه عن فشل «نتنياهو» الاستراتيجي.

وقالت «هآرتس» إن جزءا من الفشل الاستراتيجي في الحرب على قطاع غزة يتعلق بغطرسة بنيامين نتنياهو، فمنذ اندلاع الحرب بذل العالم قصارى جهده لتحذير إسرائيل من جرائم الحرب، وتلقت تل أبيب بالفعل بطاقة صفراء من محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي طلبت من إسرائيل اتخاذ تدابير إضافية في حربها على غزة وحماية المدنيين.

تجاهل نتنياهو كل التحذيرات الدولية

وتجاهل «نتنياهو» كل التحذيرات الدولية، وفي هذا الصدد، أشارت الصحيفة العبرية إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يصر منذ سنوات على تجاهل كل التحذيرات.

صدور مذكرة اعتقال ضد نتنياهو

وتنتظر إسرائيل والعالم قرار قضاة المحكمة الجنائية الدولية، بشأن صدور مذكرة اعتقال ضد نتنياهو، وذلك على أساس الأدلة التي قدمها المدعي العام كريم خان، وستقرر المحكمة وحدها ما إذا كانت تصرفات «نتنياهو» و«جالانت» ترقى إلى مستوى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.

وأضافت «هآرتس» في نهاية تقريرها حول قرار الجنائية الدولية: «قاد نتنياهو إسرائيل إلى أكبر كارثة في تاريخها يوم 7 أكتوبر، والآن يتم اقتياده إلى قفص الاتهام في لاهاي».