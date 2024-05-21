دراسة بريطانية تحذر: الكوابيس علامة مبكرة للإصابة بأمراض خطيرة

الكوابيس المزعجة التي يتعرض لها البعض كل ليلة فتحرمهم من النوم الهادئ قد تكون مؤشراً لإصابتهم بأمراض خطيرة قبل ظهور أعراضها على أجسامهم، فبالإضافة إلى التشخيص المتعارف عليه عن تلك الأحلام المخيفة وارتباطها بالمشاعر السلبية مثل الخوف والتوتر والتعرض للصدمات وغيرها، أصبح بالإمكان الاستفادة منها في التشخيص المبكر لبعض الأمراض الخطيرة.

أمراض مرتبطة بالكوابيس المتكررة

الباحثون في جامعة كامبريدج البريطانية قاموا بفحص 676 شخصا مصابا بمرض الذئبة الحمراء، وهو مرض مناعي يتسبب في مهاجمة الأنسجة والأعضاء، بما في ذلك الدماغ، وخلال التجربة سُئل المرضى عن توقيت ظهور 29 عرضاً من أعراض الصحة العصبية والعقلية، بما في ذلك الاكتئاب والهلوسة وفقدان التوازن، فأبلغ واحد تقريبا من كل أربعة مشاركين عن معاناته مع الهلوسة، على الرغم من أن الأغلبية قالوا إن هذا لم يحدث إلا في بداية المرض أو في وقتٍ لاحق.

وبحسب الدراسة التي نشرتها مجلة «Clinical Medicine» وُجد أن أن ثلاثة من كل خمسةِ مرضى مصابين بالذئبة وواحد من كل ثلاثة مصابين بحالات أخرى مرتبطة بالروماتيزم، تعرضوا للكوابيس المزعجة قبل الإصابة بالهلوسة، معتقدين أنها بسبب الإرهاق الناتج عن المرض.

خطورة إهمال الكوابيس

خلال حديثها لصحيفة «التايمز» البريطانية، أوضحت الدكتورة «ميلاني سلون»، المؤلفة الرئيسية للدراسة أن من الضروري تحدث الأطباء مع مرضاهم حول هذه الأنواع من الأعراض وأن يقضوا وقتًا أطول في تدوين تطور الحالة لدى كل مريض، إذ تعتبر الكوابيس المتكررة علامة سيئة على الصحة العقلية والنفسية خاصةً إذا لم يدركوا أن هذه الأعراض يمكن أن تكون جزءًا من أمراض المناعة الذاتية ومن ضمنها الذئبة.

وبسؤال المرضى المبحوثين عبّر أحدهم عن فظاعة الكوابيس التي يتعرض لها فقال إنها تصور له أشياء مخيفة مثل جرائم القتل وتساقط الجلد من الناس.

معلومات عن مرض الذئبة الحمراء

يحدث مرض الذئبة عند مهاجمة الجهاز المناعي لأنسجة الجسم بلا تفرقة للصالحة منها والتالفة، حينها يفرز أجسام مضادة ضد كل الخلايا والأجهزة مسبباً التهاب الجلد في الوجه واليدين بما يجعل المصاب به يشبه الذئب وهو سبب تسمية المرض حسب تصريحات تلفزيونية للدكتورة سماح البكري أستاذ الباطنة والروماتيزم بجامعة عين شمس، أوضحت خلالها أن أغلب المصابين بمرض الذئبة الحمراء من النساء بسبب استعداد جيني يتفاعل مع العوامل البيئية، فعند ارتفاع درجات الحرارة يصبحن أكثر عرضة للإصابة بالمرض الذي تظهر أعراضه في صورة:

- قرح في الفم.

- تساقط الشعر

- التهاب الغشاء البلوري على القلب.

- تأثر الجهاز العصبي.

- التهاب الجلد بين عُقَل الأصابع.

- التهاب في المفاصل، وهو العرض الذي يستدل به على أن اللون الأحمر في الجلد ليس بسبب مرض جلدي.