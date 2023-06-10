الكاتبة الصحفية ناهد السيد تحكي رحلتها في التعافي من «الذئبة الحمراء»

قالت الكاتبة الصحفية ناهد السيد، إنها أصيبت بمرض الذئبة الحمراء وظلت لفترة طويلة تبحث عن الأعراض لتعرف المرض الذي أصابها، متابعة «المرض ظهر عندي من 2010 وكنت أتعرض للإغماء والسقوط أكثر من مرة، والبعض شخَّصني بمشكلة في المخ، وفي 2012 عادت الأعراض مرة أخرى ولم أتمكن من السير على قدمي بشكل طبيعي».

تواصل مع الأصدقاء في الخارج

وتابعت «السيد» خلال استضافتها ببرنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية DMC، «مرض الذئبة الحمراء أدى لتطورات كبيرة في حالتي منها تورم ومياه على الرئة وتضخم في عضلة القلب وتسارعت الأعراض بشكل كبير، إلى أن توقفت كلى عن العمل والأخرى تعمل بنسبة 35%، وتم نقلي للعناية المركزة، وتواصلت مع أصدقاء في الخارج لمعرفة العلاج وقررت العيش على نظام غذائي صحي يتضمن الأفوكادو ونبات القشطة وغيرها من الأطعمة المحفزة للمناعة، وبعد التعافي كتبت كتاب لا لوبا».