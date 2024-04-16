أمل جديد لمرضى الاكتئاب.. الروائح قد تعالج الاضطرابات النفسية

تملك الروائح قدرة عجيبة على استحضار ذكريات مميزة تُرافقنا أينما حللنا، فبمجرد أن تلامس الأنوف رائحة معينة في أيّ وقت، تُرسم أمامنا صورة واضحة للمكان الذي تعرضنا فيه لتلك الرائحة، وتُقربنا من أشخاص لم نلتق بهم منذ زمن بعيد.

ولم تقتصر فوائد الروائح على استحضار الذكريات فقط، بل امتدت لتُصبح سلاحا فعالا في علاج الاكتئاب، حيث أكد أطباء نفسيون أنّ حاسة الشمّ تلعب دورا مهما في تنظيم المشاعر وتأثيرها على الحالة المزاجية.

علاج الاكتئاب بالروائح

نشرت مجلة «BMJ» للصحة العامة، دراسة تُشير إلى أنّ العلاج بالروائح قد يُقدم أملا جديدا للأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب، حيث أظهرت أنّ تعريض الأشخاص المُصابين بالاكتئاب لروائح تحمل ذكريات سعيدة لهم، يُساعدهم على استعادة تلك الذكريات، ويحسّن مزاجهم.

وشملت التجربة 32 شخصًا بالغًا يعانون من اضطراب اكتئابي مزمن، جرى تعريضهم لروائحٍ مألوفةٍ مثل القهوة المطحونة والبرتقال لتحفيزهم على تذكر لحظات سعيدة في حياتهم.

لماذا ترتبط الذاكرة بالروائح؟

يربط الدكتور أحمد عمارة، استشاري الطب النفسي، بين حاسة الشم والذاكرة العاطفية، مؤكدًا أنّ الروائح مفتاح لفتح أبواب الذاكرة واستعادة الذكريات المرتبطة بأشخاصٍ ومواقفٍ معينة.

«حاسة الشم هي الجهاز الحسيّ الوحيد الذي يُمكنه الوصول المباشر والسريع إلى المراكز العاطفية في الدماغ»، بحسب تصريحات عمارة لـ«الوطن»، ما يجعل حاسة الشمّ أداةً فعّالةً في علاج الاكتئاب.

وأوضح استشاري الطب النفسي، أنّ الروائح تساعد الأشخاص على التعافي من الاكتئاب بشكل أسرع والتخلص من القلق، مع تحفيز خلايا المخ على معالجة أفكار إيجابية والخروج من دورات التفكير السلبية التي عادةً ما تصاحب الاكتئاب.