أمين الفتوى بدار الإفتاء: الابتلاء بالمرض رضا من الله على المؤمنين

أجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول: «هل كثرة الابتلاء دليل على غضب الله؟».

وأضاف «عبد السميع»، خلال تقديمه احدى حلقات برنامج «فتاوى الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم الثلاثاء: «هذا السؤال يكثر وروده، هل وجود المرض والابتلاء دليل على غضب الله، فى الحقيقة هذا غير صحي، وسيدنا النبي محمد - صلى الله عليه وسلم، يقول أشد الناس ابتلاء هم الأنبياء وبعدهم الأولياء ثم الأصفياء».

الابتلاء من اختبار العبد

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «الابتلاء في بعض الأحيان لا يكون غضب ولكن درجة من درجات اختبار العبد، وقد يكون الابتلاء رضا وفضل من الله سبحانه وتعالى، الابتلاء بالمرض قد يكون رضا من الله، لو واحد عنده ابتلاء وبيقول ربنا غضبان عنه نسأله هل أنت بتصلي وتصوم يقولك بعمل كل العبادات في وقتها، نقوله يبقى أنت في ابتلاء من الله واختبار وليس معنى هذا غضب الله عليه».