شيخ الأزهر يوضح أجر الصابرين على الابتلاء

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إنَّ الابتلاء والصبر عليه في الدنيا مقارنةً بالنعيم الذي يوعد به المبتلى وينتظره لا يقارن ولا حتى بغفران الذنب الذي يوعد به المبتلى.

كل نعيم الدنيا لا يساوي لحظة أمام عذاب الآخرة

وأضاف «الطيب»، في حواره ببرنامج «الإمام الطيب»، تقديم الإعلامي الدكتور محمد سعيد محفوظ، والمُذاع على شاشة «الناس»، مستشهدا بـ حديث للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، قارن فيه بين نعيم الدنيا وماذا يساوي مقارنةً بلحظة في عذاب جهنم، وأيضا بؤس الدنيا وماذا يساوي بجانب لحظة في الجنة.

حديث نبوي عن النعيم والعذاب

وتابع شيخ الأزهر الشريف: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤتى بأنعم أهل الدنيا ويغمس غمسة أو يصبغ صبغة في النار، ثمَّ يُقال له: هل رأيت خيرا قط هل مر بك نعيما قط؟»، غمسة واحدة تنسيه كل ما تنعم، «فيسأل فيقول: لا والله يا ربي»، وبالفعل هو نسي كل النعيم الذي ذاقه في الدنيا.