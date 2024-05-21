تكثيف المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة بالفيوم.. «إحصاء وإنجليزي»

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، تكثيف المراجعات النهائية للثانوية العامة 2024، وذلك بالتزامن مع اقتراب امتحانات الصف الثالث الثانوي المقرر أن تنطلق 10 يونيو المقبل، وفقًا لما ورد في الجداول التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأوضحت الدكتورة أماني قرني، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، في بيان صحفي، إنه يجري خلال الأيام الجارية تكثيف المراجعة النهائية لطلاب الثانوية العامة بالمجان، فضلًا عن توزيع مذكرات عليهم بالمجان، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

مراجعات عامة على المنهج وبنك الأسئلة

وأشارت إلى أن المراجعة النهائية للثانوية العامة اليوم الثلاثاء، تضمنت مراجعة عامة على المنهج في مادتي الإحصاء واللغة الإنجليزية، فضلًا عن بنك الأسئلة، وذلك بواسطة عدد من المعلمين والمعلمات المتميزين.

محاضرات ومذكرات بالمجان

وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أنه يجري تقديم المحاضرات والمراجعات النهائية بالمجان تمامًا، فضلًا عن توزيع مذكرات مراجعة مجانية أيضًا.

مراجعة إحصاء وإنجليزي

وذكرت أن المراجعة النهائية للثانوية العامة بمركز إبشواي، تعقد في قاعة نقابة المعلمين، وشهدت اليوم عقد مراجعة عامة في مادة الإحصاء والتي قدمها رأفت رشدان، وأيضًا في مادة اللغة الإنجليزية والتي قدمها أحمد عز.

وأشارت إلى استمرار المراجعات النهائية للصف الثالث الثانوي، وفقًا لجداول المراجعة المعلنة وحتى قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024 حرصًا على مصلحة الطلاب والطالبات.