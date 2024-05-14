«تقدر في 10 أيام».. مبادرة مجانية تقدم المراجعة النهائية للثانوية العامة 2024

تحت شعار «تقدر في 10 أيام» انطلقت مبادرة جديدة لتوفير المراجعة النهائية للثانوية العامة 2024 بالمجان، لطلاب وطالبات محافظة الفيوم، بالاشتراك بين مؤسسة حياة كريمة، ومديرية التربية والتعليم.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، جدول المراجعة النهائية للثانوية العامة 2024، و الوقت المتبقي على امتحانات الثانوية العامة 2024، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها من طلاب الثانوية العامة في كل مكان.

تفاصيل المراجعة النهائية للثانوية العامة 2024

وأوضح الدكتور أحمد سالم المسؤول الإعلامي بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، في بيان صحفي، أنّ مؤسسة حياة كريمة أطلقت مبادرة بعنوان «تقدر في 10 أيام»، و«هنلم المنهج في 10 أيام».

وتقدم المبادرة، مراجعات مجانية ودروس أونلاين على منهج كل مادة لطلاب الثانوية العامة 2024 من خلال موقع المؤسسة، وأبليكيشن تعليمي، وذلك إلى جانب المراجعة النهائية للثانوية العامة 2024 التي تقدمها المديرية بالمجان أيضًا.

جدول المراجعات النهائية للصف الثالث الثانوي

وفيما يخص جدول المراجعات النهائية للصف الثالث الثانوي 2024 التي تنظمها حياة كريمة فإنّها تكون كالآتي:

الثلاثاء 14 مايو.. الجيولوجيا والعلوم البيئية.

الأربعاء 15 مايو.. اللغة الأجنبية الثانية، فرنسي، وألماني، وإيطالي.

الخميس 16 مايو.. الرياضيات البحتة.. جبر وهندسة فراغية.

الجمعة 17 مايو.. الأحياء.

السبت 18 مايو.. علم النفس والاجتماع.

الأحد 19 مايو.. اللغة العربية.

الإثنين 20 مايو.. التاريخ.

الثلاثاء 21 مايو.. الرياضيات التطبيقية.. ديناميكا.

الأربعاء 22 مايو.. الجغرافيا.

الخميس 23 مايو.. الكيمياء.

الجمعة 24 مايو.. الرياضيات البحتة.. التفاضل والتكامل.

الخميس 25 مايو.. اللغة الأجنبية الأولى.. إنجليزي.

الجمعة 26 مايو.. الرياضيات التطبيقية.. الاستاتيكا.

السبت 27 مايو.. الفيزياء.

الوقت المتبقي على امتحانات الثانوية العامة 2024

وبحسب جدول امتحانات آخر العام 2024 فإنّ الوقت المتبقي على امتحانات الثانوية العامة 2024 يبلغ نحو 26 يومًا، إذ من المقرر أن يكون أول أيام امتحانات الثانوية العامة 2024 يوم الاثنين 10 يونيو المقبل، وتستمر حتى منتصف شهر يوليو.