قدّمت تنيار الألفي، معلم خبير لغة فرنسية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المراجعة النهائية الشاملة في اللغة الفرنسية للثانوية العامة 2023، موجهة عددا من النصائح للطلاب بشأن الامتحان، عبر بوابة «الوطن»، والتي ترصدها في إطار دورها الخدمي والتربوي.

تفاصيل المراجعة النهائية الشاملة في اللغة الفرنسية للثانوية العامة 2023

ضمن المراجعة النهائية الشاملة في اللغة الفرنسية للثانوية العامة، شددت تنيار الألفي، في حديثها لـ«الوطن»، على الطلاب بضرورة التركيز في قراءة الجمل مع مراعاة قراءة الجملة كاملة من «الأول للآخر» قراءة جيدة وسليمة، وتحليل المطلوب، فضلاً عن بدء حل الامتحان بالمواقف: «نخلي بالنا كويس من مين بيتكلم ومين بيرد عليه».

بعد حل المواقف، أكدت تنيار الألفي، على البدء في حل القواعد، مشددة على ضرورة الرجوع لكتاب المفاهيم في حالة نسيان أي جزء من القاعدة، واصفة كتيب المفاهيم بالـ«جيد جداً»، ثم بعد ذلك البدء في حل السؤال المقالي، مع مراعاة الزمن سواء في الحاضر أو الماضي.

نصائح مهمة بشأن امتحان اللغة الفرنسية

يبدأ الطالب بعد ذلك في حل القطعة، وهنا شدد معلم خبير لغة فرنسية، على قراءة السؤال الأول ثم القطعة: «بالطريقة دي هنحل أسرع وبطريقة صحيحة»، مشددة على ضرورة مراعاة عنصر الوقت في حل الامتحان وتخصيص جزء من وقت الامتحان للمراجعة.

يُعقد امتحان اللغة الفرنسية، بنمط الأسئلة الموضوعية «اختيار من متعدد» بنسبة 85%، وأسئلة مقالية بنسبة 15%، وفق ما حددته وزارة التربية والتعليم، موضحة أن أسئلة الامتحان تقيس مستويات مختلفة من الطلاب وهي المستويات العقلية البسيطة والمستويات العقلية المتوسطة والمستويات العقلية العليا.

كما وفرت وزارة الشباب والرياضة المراجعة النهائية الشاملة في اللغة الفرنسية للثانوية العامة، وكذلك المواد الأخرى، مُعلنة عدد من النصائح المهمة للطلاب، مشددة على ضرورة الأخذ بها في الامتحان.