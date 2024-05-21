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حوار وزير الصحة مع قصواء الخلالي يتصدر «تريند» جوجل ومنصة «X»

كتب:

ضحى محمد
03:19 م | الثلاثاء 21 مايو 2024
قصواء الخلالي

قصواء الخلالي

تصدر حوار وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة CBC، الترند، بوسم التأمين الصحي الشامل، وكلمات بحثية أخرى على موقع البحث الأشهر جوجل ومنصة «X».

وزير الصحة ضيف الإعلامية قصواء الخلالي

وقال الدكتور خالد عبد الغفار، خلال الحوار الذي أذيع مساء أمس الاثنين، إن مناقشات مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية، تمت في البرلمان بشكل ديمقراطي، موضحا أن اختلاف وجهات النظر أمر منطقي.

وشدد الوزير على أن المريض المصري الفقير لن يتحمل أي أعباء، سواء من مقدم الخدمة قطاع خاص أو حكومي؛ لأن هناك التزاما دستوريا.

وأشار «عبد الغفار» إلى أنه يوجد 69 مليون مواطن مصري تحت مظلة منظومة التأمين الصحي، التي طُبقت منذ الستينيات، وهناك عدد كبير من غير القادرين يجري علاجهم على نفقة الدولة، وبالتالي دخول القطاع الخاص لا يؤثر على غير القادرين للحصول على الخدمة الصحية، وتتحملها نفقة الدولة.

«التأمين الصحي» يتعاقد مع 100 مستشفى خاص

ولفت وزير الصحة والسكان، إلى أن منظومة التأمين الصحي الحالية متعاقدة مع 700 مستشفى من القطاع الخاص، مؤكدا أن منظومة التأمين الصحي الشامل بُنيت في الأساس على المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص

وتناقش الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامجها «في المساء مع قصواء»، أهم القضايا المحلية والدولية، بالمتابعة والبحث والتحليل، في «توك شو» مسائي شامل يحظى بمتابعة كبيرة، وتفاعل جماهيري واسع.

موعد عرض الحلقة الجديدة من البرنامج

ويذاع البرنامج في تمام الساعة التاسعة مساء أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء من كل أسبوع.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.