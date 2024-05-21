مستشار الرئيس الفلسطيني: ليس هناك أقبح من السياسة الأمريكية تجاه أحداث غزة

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إنَّ للسياسة الأمريكية وجها واحدا وهو الوجه القبيح المشين الذي يدمج مواقف إدارتها في كل الميادين على الأقل تجاه القضية الفلسطينية؛ فهي تتبنى سياسة الكيل بمكيالين ففي منطقة ما تطالب بتطبيق القانون الدولي في حين أنها تتجاهل ذلك في منطقة أخرى بنفس الظروف ونفس الصورة.

إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة

وتابع «الهباش»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المُذاع على شاشة «الحياة»، أنَّ إسرائيل ارتكبت جرائم حرب ولا تزال، وتمارس حرب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني ولكن الإدارة الأمريكية تغلق عينيها وتصم آذانها عن سماع الحقيقة تجاه الحرب الهمجية ضد شعب فلسطين.

وأوضح: «الولايات المتحدة استخدمت الفيتو 4 مرات لمنع مجلس الأمن من استصدار قرار ضد الإبادة ووقف إطلاق النار أو وقف حصول فلسطين على العضوية الكاملة للدولة بالأمم المتحدة، فلا أكثر قبحا من هذه السياسة».