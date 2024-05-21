جامعة بورسعيد الأهلية.. تخصيص 5 مليارات جنيه لتطوير فرع سيناء

جاء إنشاء جامعة شرق بورسعيد الأهلية كواحدة من جامعات الجيل الرابع التى تهتم بالتميّز فى التعليم والبحث العلمى، فى شبه جزيرة سيناء، لتكون بمثابة شهادة على مدى التقدم الذى تشهده المنطقة، وبما يؤكد حرص الدولة المصرية على الارتقاء بمنظومة التعليم الجامعى، باعتباره نواة لتخريج الكوادر التعليمية المتميزة المؤهلة لمتطلبات سوق العمل، إقليمياً ودولياً، إضافة إلى اعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وفق «رؤية مصر 2030».

وأكد الدكتور أيمن إبراهيم، القائم بعمل رئيس جامعة شرق بورسعيد الأهلية، فى تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الجامعة جرى تدشينها وبدء الدراسة بها منذ عامين، حيث بلغ إجمالى قيمة الإنشاءات والتجهيزات بها، حتى الآن، نحو 5 مليارات جنيه، ويجرى استكمال باقى التوسعات، لافتاً إلى أنّ الجامعة أُنشئت على مساحة 44 فداناً، وتضم 8 كليات علمية مختلفة.

وتابع أنّ سيناء شهدت تقدماً كبيراً بمختلف المجالات العلمية والبحثية، بما يؤكد الحرص على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفق خطط الدولة المصرية واستراتيجيتها، موضحاً أن جامعة شرق بورسعيد الأهلية تضم كليات: «الطب البشرى، والهندسة، وعلوم الحاسب وتقنية المعلومات، وطب الأسنان، والصيدلة، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وعلوم الأعمال، والآداب»، كما تضم 15 مبنى، بين مدرجات وقاعات ومعامل وورش إدارية.

وتقدم جامعة شرق بورسعيد الأهلية 23 برنامجاً تعليمياً متميزاً؛ ففى قطاع الهندسة والعلوم الفيزيقية، توجد بها كلية الهندسة، وكلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات، وفى قطاع الطب والعلوم الحيوية، تضم الجامعة كليات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وفى قطاع الفنون والعلوم الإنسانية، توجد كلية علوم الأعمال، وكلية الآداب، وأشار «إبراهيم» إلى أن إدارة الجامعة لا تدخر جهداً فى تقديم جميع الإمكانيات للبحث العلمى والباحثين، وكذلك الحرص على تهيئة البيئة التعليمية لأعضاء هيئة التدريس، ودعم البرامج المطورة، بهدف التحسين المستمر لترتيب الجامعة وتصنيفها بين الجامعات العالمية، لافتاً إلى أن الجامعة الأم حققت، خلال الفترة الماضىة، طفرة كبيرة فى مجال التصنيفات العالمية، حيث تقدمت الجامعة فى تصنيف «التايمز» البريطانى.

وأكد القائم بعمل رئيس جامعة شرق بورسعيد الأهلية أن الجامعة تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة، والتميز فى الأداء المؤسسى، عبر تقديم أطر تعليمية متطورة، وفقاً لمعايير الجودة، ومتطلبات سوق العمل، وأبحاث علمية تسهم فى بناء الاقتصاد المعرفى بشراكة مجتمعية وعالمية، لافتاً إلى أن عدد الكليات فى الجامعة الأم ببورسعيد وصل عام 2022 إلى 14 كلية بمختلف التخصصات.