«صحة وتعليم».. 4 جامعات أهلية و440 مدرسة وتطوير 42 مستشفى في سيناء

عملت الدولة على توفير منظومة تعليمية حديثة ومتطورة لأهالى سيناء ومدن القناة، ففيما يتعلق بالتعليم قبل الجامعي، تم إنشاء 440 مدرسة وأكثر من 2000 فصل، إضافة إلى إنشاء 63 مدرسة صناعية و19 زراعية و40 تجارية و6 فندقية.

الحكومة: إنشاء 7 مدارس يابانية لأول مرة في سيناء ومدن القناة

وأفاد تقرير لمجلس الوزراء بأنه تم إنشاء 7 مدارس يابانية لأول مرة فى سيناء ومدن القناة، إضافة إلى إنشاء 4 مدارس تكنولوجيا تطبيقية، فضلاً عن مد كابلات الفايبر لـ 134 مدرسة ثانوية، وتوزيع 91 ألف جهاز تابلت على طلاب المرحلة الثانوية، وتدريب 21.7 ألف معلم على المنظومة التعليمية الجديدة.

وفيما يخص التعليم الجامعي، قال التقرير إنه تم بدء الدراسة فعلياً فى 4 جامعات أهلية هي، الملك سلمان الدولية بفروعها الثلاثة، والجلالة الدولية، وجامعتى شرق بورسعيد، والإسماعيلية الجديدة، كما تم إنشاء جامعة تكنولوجية بشرق بورسعيد وبدأت الدراسة بها فى العام الدراسى الحالى وذلك بتكلفة 645,7 مليون جنيه. كما تم إنشاء 14 كلية جديدة بالجامعات الحكومية، وجامعة شرم الشيخ الخاصة، وأول فرع لجامعة حكومية بجنوب سيناء وهى جامعة السويس بأبو رديس بتكلفة 1.3 مليار جنيه، فيما بلغت تكلفة تطوير جامعة العريش 1.3 مليار جنيه.

.. وخبير تربوي: بناء الإنسان هدف «الجمهورية الجديدة»

وقال الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوى أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إنه تم إنشاء جامعة الملك سلمان ولها 3 أفرع فى الطور وشرم الشيخ ورأس سدر، إضافة إلى جامعة العريش والعديد من المدارس الجديدة والمعاهد الأزهرية ورفع كفاءة المدارس الحالية، حيث إن بناء إنسان جديد فى الجمهورية الجديدة يعد ضمن توجهات الرئيس السيسى من أجل نشر التعليم و رفع التفكير و تنميته.

وأضاف شحاتة لـ«الوطن»: «الاهتمام بالتعليم فى سيناء هو دعوة لتشكيل انسان قادر على القيان بواجباته و مهارات سوق العمل و قادر على العمل و الإضافة، كما أن التعليم الجديد وغاياته احتضان المبدعين ورعاية الإبداع و الابتكار ويحقق للمجتمع حياة أفضل و إنطلاقة جديدة و يضع المواطن المصرى فى إطار التفكير عالميا و التطبيق محليا، فالجمهورية الجديدة تتطلب بشر متطور ومبدع».