مدبولي: إنشاء وتطوير 151 مدرسة تعليم أساسي و8 جامعات جديدة في سيناء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنَّ المرحلة الأولى لمدينة سلام بشرق بورسعيد تعمل على أعلى مستوى، لافتًا إلى أنَّه تفقد المرحلة الأولى من مدينة رفح الجديدة البالغ مساحتها 1500 فدن.

وأضاف مدبولي، خلال كلمة ألقاها أثناء تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطط الدولة لتنمية وإعمار سيناء، أنَّه على مستوى الخدمات الرئيسية يوجد اهتمام في كل مناطق الجمهورية بالإنسان وكيفية تنمية الإنسان المصري في شبه جزيرة سيناء.

وتابع رئيس الوزراء أنَّه على مستوى المدارس أو التعليم قبل الجامعي جرى إنشاء وتطوير 151 مدرسة تعليم أساسي لخدمة أكث من 168 ألف طالب وأصبح متوسطات الفصول في سيناء لا تتجاوز 29 طالبًا في الفصل.

وواصل مدبولي: «هناك اهتمام في إدخال المدارس المتقدمة التي تقدم خدمة تعليمية مميزة خاصة نموذج المدارس المصرية اليابانية التي أصبحت موجودة في كل مدن سيناء، سواء في الطور أو الإسماعيلية الجديدة أو العريش أو شرم الشيخ».

واستكمل رئيس الوزراء: «بجانب ذلك يوجد مدارس للغات في العريش والتعليم الفني والحرفية، وكل هذه المدارس تقدم اليوم مستوى تعليم بكل المستويات لأهالي سيناء».

وأردف: «الطفرة الكبيرة حدثت في التعليم الجامعي، حيث قبل عام 2014 كان الموجود في سيناء هي جامعتين فقط هي جامعة سيناء الخاصة وفرع لجامعة السويس فرع العريش».

وأوضح أنَّ اليوم جرى إضافة 8 جامعات جديدة عبارة عن 3 جامعات حكومية وتكنولوجية و5 جامعات أهلية، لافتًا إلى أنَّ كل منشأة هي بمثابة مركز تنموي وبؤرة تنمية ليس فقط عل مستوى الجامعة ولكن تخلق نطاق تنموي حولها.