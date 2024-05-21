«العريش».. جامعة حكومية بصبغة أوروبية

شهدت جامعة العريش خلال العشر سنوات الماضية نقلة نوعية هائلة على مختلف الأصعدة، حيث شملت زيادة عدد الكليات، كما تم الاهتمام بشكل كبير بالبحث العلمى، من خلال إنشاء معهد للدراسات العليا والبحوث، ودعم الباحثين من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، ونشر الأبحاث العلمية فى المجلات العلمية المحلية والدولية، وعقد المؤتمرات والندوات العلمية، كما تم التركيز على تمكين الطلاب وتزويدهم بالمهارات اللازمة لسوق العمل، من خلال: توفير فرص التدريب العملى للطلاب، وربط المناهج الدراسية باحتياجات سوق العمل، كما حرصت الجامعة على خدمة المجتمع المحلى، من خلال: تقديم برامج تعليمية وتدريبية مجانية لأفراد المجتمع، وتنظيم مؤتمرات وندوات توعوية، وتقديم خدمات طبية مجانية، والمشاركة فى الأنشطة المجتمعية.

وأكدت وزارة التعليم العالى، فى تقرير لها، أن جامعة العريش شهدت تنوعاً فى التخصّصات المختلفة، مثل العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية والعلوم الطبيعية والتكنولوجيا والهندسة والطب البيطرى والزراعة، وتخصّصات تناسب احتياجات المنطقة ومجتمع أهل سيناء، حيث تهتم الجامعة بتقديم تخصّصات فى مجال السياحة والآثار والزراعة الصحراوية والصيد البحرى وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وحرصت الجامعة على تقديم برامج دراسية عملية تتضمّن تدريبات ميدانية وفرص عمل للطلاب، مما يساعدهم على اكتساب المهارات اللازمة للعمل فى مختلف المجالات. وكذلك هناك تعاون مع المؤسسات المحلية، حيث تتعاون الجامعة مع مختلف المؤسسات المحلية فى شمال سيناء، مما يساعدها على ربط برامجها الدراسية باحتياجات سوق العمل فى المنطقة، بجانب اهتمام الجامعة بالحفاظ على الهوية الثقافية لمجتمع أهل سيناء من خلال تقديم برامج دراسية وبحثية تعنى بالتراث والتاريخ والثقافة فى المنطقة. وتسعى الجامعة إلى تطوير البحث العلمى فى مختلف المجالات، بما فى ذلك مجالات ذات صلة باحتياجات المنطقة ومجتمع أهل سيناء، وتشارك الجامعة فى خدمة المجتمع من خلال تقديم برامج ومبادرات تهدف إلى تنمية المجتمع المحلى وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأوضحت الوزارة أن الجامعات تواجه تحديات متزايدة فى عالم يتغير بسرعة، ومن المتوقع أن تشهد الجامعات فى المستقبل تغييرات كبيرة فى البرامج والتعليم والبحث، حيث تتمثل أهم الاتجاهات المتوقعة خلال الفترة المقبلة، فى زيادة التركيز على المهارات القابلة للتطبيق، وستركز الجامعات بشكل أكبر على تعليم الطلاب المهارات التى يحتاجونها للنجاح فى سوق العمل، مثل التفكير النقدى وحل المشكلات والتواصل والتعاون، وتقديم برامج تعليمية أكثر تنوعاً.