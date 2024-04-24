رئيس جامعة العريش: التعليم العالي يشهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة

أكد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، وعضو المجلس الأعلى للجامعات، أن دور الدولة المصرية في تنمية شبه جزيرة سيناء محوري ومهم للغاية، إذ تتمتع شبه جزيرة سيناء بموقع جغرافي متميز، وتقع على مفترق طرق التجارة العالمية بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، ما يجعلها منطقة ذات إمكانيات اقتصادية هائلة، لافتا إلى أن الجامعة نجحت خلال السنوات القليلة الماضية في تنفيذ مشروعات لتطوير ورفع كفاءة تكلفة 1.7 مليار جنيه.

تطوير الجامعات في شبه جزيرة سيناء

وأكد الدمرداش في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الجامعة شهدت طفرة غير مسبوقة على مستوى الإتاحة والجودة، إذ جرى زيادة عدد الكليات من 5 كليات عام 2014 إلى 11 كلية، وكذلك إنشاء معهد الدراسات العليا عام 2024، فضلا عن طرح عدد من البرامج المتميزة، مثل «الميكروبيولوجي والكيمياء الحيوية» بكلية العلوم، وبرنامج «التغذية العلاجية بكلية الاقتصاد المنزلي»، وبرنامج «تكنولوجيا الاستزراع البحري»، وبرنامج «تكنولوجيا المصايد البحرية»، بهدف تزويد الطلاب بالمهارات المطلوبة لسوق العمل، فضلاً عن إنشاء كليات غير نمطية، مثل: كلية الاستزراع المائي والمصايد البحرية، وهي الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط.

وأشار الدمرداش، إلى أن الدولة المصرية في تطوير التعليم الجامعي ركزت على زيادة ميزانية التعليم الجامعي من خلال تخصيص المزيد من الموارد المالية للجامعات، ما سيسمح لها بتحسين بنيتها التحتية وتطوير برامجها الدراسية وجذب أفضل الكفاءات من أعضاء هيئة التدريس، وتحسين جودة التعليم من خلال مراجعة المناهج الدراسية وتحديثها بشكل دوري، وتطوير أساليب التدريس، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية، وزيادة عدد الجامعات من خلال إنشاء جامعات جديدة في مختلف الأقاليم.