أشهر 7 أنواع من الصداع يُمكن أن تصيبك.. توجه للطبيب في هذه الحالة

الصداع من أكثر الآلام شيوعًا، إذ يعاني غالبية الأشخاص منه لأسباب عديدة تشير إلى الإصابة بمرض معين أو حالة مرضية ما، بحسب تقرير طبي نُشر بموقع «healthdirect» التابع للحكومة الأسترالية، لذا تتناول السطور التالية 7 من أشهر أنواع من الصداع، مع توضيح أيهم أكثر حدة وألمًا.

يفيد تقرير نشرته شبكة «CNN» أن الصداع ليس مرضا، لكنه عرض لأمراض عديدة، ويوصف الصداع على أنه الشعور بالألم وعدم الراحة في الرأس، وهناك 7 أنواع من أشهر أنواع الصداع التي يصل عددها إلى أكثر من 200 شكل مع اختلاف أعراض كل منا، نستعرضها في التالي:

1- الصداع التوتري

الصداع التوتري هو أكثر أنواع الصداع شيوعاً، ويشعر الإنسان عند الإصابة به بالثقل والألم على جانبي الرأس، ويمكن أن يدوم الصداع بين 30 دقيقة و7 أيام.

2- صداع الجيوب الأنفية

يحدث هذا الصداع عندما يعاني الإنسان من مشاكل الجيوب الأنفية، ويشكل ضغطًا على الجبهة أو عظام الخد، ويرافق حدوثه المعاناة من انسداد أو سيلان في الأنف أو سعال.

3- الصداع النصفي

يشعر الشخص عند الإصابة به بأعراض أخرى كالقيئ والغثيان والحساسية تجاه الضوء والضجيج، وعادة ما يكون الألم على جانب واحد من الرأس، ويدوم الصداع النصفي لساعات أو أيام.

4- الصداع العنقودي

هو نوع نادر من أنواع الصداع، ويكون مؤلما للغاية، ويترافق حدوثه مع سيلان الأنف، وحدوث إفرازات مائية في العين، فضلًا عن احمرار العين، ويمكن أن يستمر حتى ثلاث ساعات، ويحدث عدة مرات في اليوم.

5- صداع ناتج عن الجفاف

يسبب الصداع الناتج عن الجفاف ألماً في كل أنحاء الرأس.

6- صداع المناطق المرتفعة

هو الصداع الذي يحدث عند ممارسة بعض أنواع الرياضات كتسلق الجبال، ويُحدث ألما شديدا ونابضا ينتشر في جميع أنحاء الرأس، أو بشكل رئيسي عند جبهة الرأس.

7- صداع ناتج عن انقطاع التنفس أثناء النوم

عادة ما يشعر الشخص بالصداع الناتج عن انقطاع التنفس أثناء النوم عند الاستيقاظ في الصباح.

ويوضح الدكتور محمد عبد الوهاب، استشاري أمراض الباطنة لـ«الوطن»، أن الصداع العنقودي هو أشد الأنواع حدة، ويسبب ألما شديدا في أحد جانبي الرأس وخلف العينين، ويصاحبه سيلان أنف وانتفاخ جفن العين، مؤكدًا ضرورة عدم الاستهانة بالصداع المتكرر لأنه قد ينذر بمشكلة صحية خطيرة تتطلب العلاج، لذا ينبغي مع تكرار الصداع أيام عدة على فترات متقاربة التوجه إلى طبيب متخصص في أمراض الباطنة، لمعرفة السبب الأساسي للصداع وتحويل المريض للطبيب المختص.