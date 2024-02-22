ثلاثي «السنوار» صداع في رأس إسرائيل.. ماذا تعرف عنهم؟

اختار الأب إبراهيم حسن السنوار الذي اسمه على أبو الأنبياء النبي إبراهيم، 3 أسماء لأولاده جميعهم على أسماء الأنبياء، وكانت ترتيب الأبناء من الأكبر للأصغر، يحيى ثم زكريا وأخيرًا محمد، في إشارة إلى الأنبياء زكريا (عليه السلام) والذي كان أبو النبي (يحيى) والنبي محمد (صلى الله عليه وسلم).

شقيق السنوار راصد للأجهزة الأمنية الإسرائيلية

وبحسب موقع الجامعة الإسلامية في غزة، فإن يحيى السنوار قائد الفصائل الفلسطينية هو أكبر الأشقاء الثلاثة، ويصغره مباشرة الدكتور زكريا السنوار المنتسب للجامعة ويعمل بها محاضر بعد حصوله على شهادتي الماجستير والدكتوراة في الفلسفة وله عدة مؤلفات أشهرها «تطور الأجهزة الأمنية الصهيونية) منذ عام 1897 – حتى عام 1948 الذي قامت فيه دولة إسرائيل فيما عرف بالنكبة الفلسطينية، ومؤلف نظرة الصهيونيين التصحيحيين للعرب والمسلمين (1925-1948).

دراسة الماجستير والدكتوراة والعمل الأكاديمي

ويعمل زكريا السنوار مؤرخ وأكاديمي فلسطيني وحصل على الماجستير والدكتوراة من معهد البحوث والدراسات العربية في القاهرة عام 2006، وهو مواليد 7 مارس 1965، ولم يشترك في جهاد مسلح ضد إسرائيل، لكنه اختار الجهاد المعرفي عبر فضح إسرائيل وممارستها بشكل أكاديمي ممنهج.

تفاصيل عن محمد السنوار

أما الشقيق الثاني وهو أصغر الأبناء فهو محمد السنوار، الذراع اليمين للقيادي يحيى السنوار، وولد محمد السنوار في 16 سبتمبر 1975 في خان يونس، ووضعت رأس على رأس المطلوبين والمخططين لعملية «طوفان الأقصى»، وهو منضم للفصائل منذ عام 1987 وتم سجنه عدة مرات وخرج عام 2000، وتتهمه إسرائيل بأنه العقل المدبر لعملية 25 يونيو 2006 التي تم أسر فيها الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، وكان مشرفًا أيضًا على صفقة الإفراج عن شاليط مقابل عدة أشخاص منهم يحيى السنوار شقيق محمد.

ألقاب لمحمد السنوار

اشتهر السنوار باسم «رجل الظل» و«الميت الحي» ولا يعرف أحد شكله ولم يظهر عكس شقيقه زكريا ويحيى الذي ظهرا كثيرا، ولم يظهر محمد السنوار أثناء تشييع والده المتوفى في 12 يناير 2022.

حاولت إسرائيل اغتياله أكثر من 6 مرات منهم مرة في عام 2014 وخرجت حينها الفصائل الفلسطينية في بيان تعلن مقتله، وحينها أشارت إسرائيل أنه تم تزييف مقتله ضمن خطة لحمايته.

أكتوبر بين عائلة السنوار وإسرائيل

اللافت أن إسرائيل قصفت منزل عائلة محمد السنوار في أكتوبر 2004 ونفس الشهر في عام 2023 سينفذ السنوار مع شقيقه يحيى ويخططون لعملية طوفان الأقصى، واللافت أنه أيضا شهر ميلاد يحيى السنوار المولود في 29 أكتوبر 1962.

يحيى السنوار.. أكثرهم شهرة

يحيى السنوار هو قائد الفصائل الفلسطينية ومن مواليد عام 1962 وحكمت عليه إسرائيل بـ 4 مؤبدات وخرج في عام 2011 في صفقة الإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط في صفقة عرفت باسم «وفاء الأحرار»، وحصل يحيى السنوار على بكاليورس في اللغة العربية، وتزوج من سمر صالحة في غزة وعقد قرانه في 21 نوفمبر 2011 بعد شهر واحد من إتمام صفقة الإفراج التي كانت في 11 أكتوبر 2011.