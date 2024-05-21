قصواء الخلالي ردا على معهد واشنطن: دفاعي عن القضية الفلسطينية ليس جريمة

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن معهد بحوث إعلام الشرق الأوسط بواشنطن نقل عني حديثي بأنني أهاجم دولة إسرائيل وقاموا بعمل تحليل خطاب ومضمون خالي من الحيادية على الإطلاق.

مهاجمة قصواء الخلالي

وأضافت «الخلالي»، خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء»، المُذاع على شاشة «cbc»: «بعد نقل هذا المعهد بعض من تصريحاتي، وتناقلها على أكثر من منصة، تلقيت العديد من السباب، وتمت مهاجمي كأنني ارتكبت جريمة، وتمت المطالبة بمنعي من الحديث».

الدفاع عن الشعب الفلسطيني

وأشارت إلى أنَّ هذا نوع من التعامل مع الإعلام الذي يدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني معقبة: «لا أحب الاحتلال الإسرائيلي، لما يقوم به من جرائم في حق الشعب الفلسطيني ومن المستحيل أن يحب أي مصري الاحتلال».

واختتمت بأن دفاعها عن القضية الفلسطينية ليس جريمة وتعليقات الأمريكان في منتهى الغرابة.